अक्टूबर 2026 तक रीगो ब्रिज हो जाएगा शहरवासियों के नाम, असुरक्षित होने पर 2023 में किया गया था बंद

जागरण संवाददाता, अमृतसर । पुराने रीगो ब्रिज को तैयार कर अमृतसर शहरवासियों के सुपुर्द करने की फिरोजपुर रेलवे ने फिर से नई तारीख जारी कर दी है। जारी प्रेस नोट में फिरोजपुर रेलवे मंडल ने कहा है कि ब्रिज अक्टूबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

2026 में इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 1905 में अंग्रेजों के समय बना यह पुल 2023 में असुरक्षित घोषित होने के बाद बंद कर दिया गया था। पहले यह अमृतसर के ट्रैफिक का मुख्य रास्ता था। रीगो ब्रिज ने लंबे समय तक शहर के पुराने और नए हिस्सों को जोड़ा।

बंद होने से पहले रोज एक लाख से ज्यादा लोग इससे गुजरते थे। 2023 में काम शुरू होने पर रेलवे ने 2025 तक खत्म करने की बात कही थी। लेकिन समय बीत गया, काम अभी अधूरा है। इससे शहर का ट्रैफिक बहुत बिगड़ गया है।