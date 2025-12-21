Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अक्टूबर 2026 तक रीगो ब्रिज हो जाएगा शहरवासियों के नाम, असुरक्षित होने पर 2023 में किया गया था बंद

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    फिरोजपुर रेलवे ने रीगो ब्रिज को अक्टूबर 2026 तक पूरा करने की नई तारीख दी है। 1905 में बना यह पुल 2023 में असुरक्षित घोषित होने के बाद बंद हुआ था, जिसस ...और पढ़ें

    Hero Image

    रीगो ब्रिज का चल रहा काम।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर पुराने रीगो ब्रिज को तैयार कर अमृतसर शहरवासियों के सुपुर्द करने की फिरोजपुर रेलवे ने फिर से नई तारीख जारी कर दी है। जारी प्रेस नोट में फिरोजपुर रेलवे मंडल ने कहा है कि ब्रिज अक्टूबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2026 में इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 1905 में अंग्रेजों के समय बना यह पुल 2023 में असुरक्षित घोषित होने के बाद बंद कर दिया गया था। पहले यह अमृतसर के ट्रैफिक का मुख्य रास्ता था। रीगो ब्रिज ने लंबे समय तक शहर के पुराने और नए हिस्सों को जोड़ा।

    बंद होने से पहले रोज एक लाख से ज्यादा लोग इससे गुजरते थे। 2023 में काम शुरू होने पर रेलवे ने 2025 तक खत्म करने की बात कही थी। लेकिन समय बीत गया, काम अभी अधूरा है। इससे शहर का ट्रैफिक बहुत बिगड़ गया है।

    यह भी पढ़ें- शौक के लिए निकाले हवाई फायर, लाइक बटोरने के लिए इंटरनेट पर वीडियो की अपलोड, बठिंडा पुलिस ने किया अरेस्ट

    भंडारी ब्रिज पर बड़ा बोझ

    ब्रिज बंद होने से सारा ट्रैफिक भंडारी ब्रिज पर चला गया। वहां गाड़ियों का बहुत बोझ पड़ गया है। शहर के कई इलाकों में रोज लंबे जाम लगते हैं। ऑफिस जाने वाले, स्टूडेंट्स, दुकानदार और मरीज सबको रोज परेशानी हो रही है। लोग कहते हैं कि इससे शहर का कामकाज रुक रहा है।

    फिरोजपुर रेलवे के अफसरों का कहना है कि चलते रेल ट्रैक पर ब्रिज बनाना आसान नहीं। पुराने ब्रिज को तोड़ने से पहले PSPCL की 11 केवी बिजली की लाइनें हटानी पड़ीं। साथ ही सीवर, पानी की पाइपलाइन, रेल सिग्नल, टेलीकॉम केबल और फाइबर ऑप्टिक को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया। इन कामों से देरी हुई। अब डायमंड कटिंग से पुराना स्लैब हटा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- बठिंडा: बस स्टैंड पर चोरों का तांडव, काट ले गए 5 दुकानों के AC की पाइप; दुकानदारों में दहशत

    नया, लेकिन मजबूत ब्रिज बनेगा

    रेलवे के मुताबिक, अंग्रेजी समय का संकरा और कमजोर ब्रिज हटाकर अब चौड़ा और मजबूत ब्रिज बनेगा। यह शहर के दो बड़े हिस्सों को जोड़ेगा। इसलिए इसका खुलना बहुत जरूरी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर 2026 तक काम हो जाएगा। अगर फिर देरी हुई तो ट्रैफिक की दिक्कत और बढ़ेगी।

    यह भी पढ़ें- Punjab Weather: 3 दिन बारिश की संभावनाएं, 24 से फिर घनी धुंध का अलर्ट, कम विजिबिलिटी के कारण 7 फ्लाइट्स रद्द, ट्रेनें लेट