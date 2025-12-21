Punjab Weather: 3 दिन बारिश की संभावनाएं, 24 से फिर घनी धुंध का अलर्ट, कम विजिबिलिटी के कारण 7 फ्लाइट्स रद्द, ट्रेनें लेट

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में आज व अगले दो दिन बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने के कारण पहाड़ों पर इसका अधिक असर देखने को मिलेगा। जिसके बाद 24 से एक बार फिर पंजाब धुंध की चपेट में आ जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये धुंध 27 दिसंबर व उसके बाद भी बनी रह सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज हरियाणा से सटे जिलों संगरूर, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में ही धुंध का अलर्ट है। जबकि पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं, सोमवार व मंगलवार को पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर और कपूरथला में बारिश की संभावनाएं हैं।

आज, रविवार, पंजाब में सबसे कम तापमान गुरदासपुर में 6.8 डिग्री बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते पंजाब के कई जिलों पर छाए बादलों के कारण रात का तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक बना हुआ है। 24 दिसंबर से धुंध बढ़ने के बाद तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।

रद्द की गई आगमन उड़ानों में इंडिगो की पुणे और दिल्ली से आने वाली तीन उड़ानें और एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से आने वाली एक उड़ान शामिल है। वहीं प्रस्थान उड़ानों में अमृतसर से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की दो उड़ानें और अमृतसर से शारजाह जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान रद्द की गई।