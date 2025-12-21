Language
    Punjab Weather: 3 दिन बारिश की संभावनाएं, 24 से फिर घनी धुंध का अलर्ट, कम विजिबिलिटी के कारण 7 फ्लाइट्स रद्द, ट्रेनें लेट

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    पंजाब में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पहाड़ों पर अधिक असर होगा, जिसके बाद 24 दिसंबर से फिर धुंध छाने की आशंका ह ...और पढ़ें

    पंजाब में कई इलाकों में धुंध के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हुई।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में आज व अगले दो दिन बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने के कारण पहाड़ों पर इसका अधिक असर देखने को मिलेगा। जिसके बाद 24 से एक बार फिर पंजाब धुंध की चपेट में आ जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये धुंध 27 दिसंबर व उसके बाद भी बनी रह सकती है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज हरियाणा से सटे जिलों संगरूर, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में ही धुंध का अलर्ट है। जबकि पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं, सोमवार व मंगलवार को पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर और कपूरथला में बारिश की संभावनाएं हैं।

    आज, रविवार, पंजाब में सबसे कम तापमान गुरदासपुर में 6.8 डिग्री बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते पंजाब के कई जिलों पर छाए बादलों के कारण रात का तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक बना हुआ है। 24 दिसंबर से धुंध बढ़ने के बाद तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।

    धुंध के चलते अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द

    अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को कुल 7 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें 4 आगमन और 3 प्रस्थान शामिल हैं। एयरलाइनों की ओर से इन उड़ानों को पूर्व सूचना के साथ रद्द किया गया।

    रद्द की गई आगमन उड़ानों में इंडिगो की पुणे  और दिल्ली से आने वाली तीन उड़ानें और एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से आने वाली एक उड़ान शामिल है। वहीं प्रस्थान उड़ानों में अमृतसर से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की दो उड़ानें और अमृतसर से शारजाह जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान रद्द की गई।

    अमृतसर से चलने वाली ट्रेनों पर भी असर

    घने कोहरे के कारण रविवार को अमृतसर रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से रवाना हुईं। गाड़ी संख्या (12014) शताब्दी एक्सप्रेस सुबह 4:55 बजे के बजाय 13 मिनट देरी से 5:08 बजे रवाना हुई, जबकि सचखंड एक्सप्रेस (12716) अपने निर्धारित समय 5:30 बजे की जगह 2 घंटे 39 मिनट देरी से 8:09 बजे चली। त्रिवेंद्रमपुरम साप्ताहिक (12484) भी 5:55 के बजाय 6:08 बजे, वहीं पश्चिम एक्सप्रेस (12926) सुबह 7:20 की जगह 7:29 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई।

    इसके अलावा मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस (11058) 8:50 के बजाय 8:58 बजे, सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) लगभग 30 मिनट की देरी, दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस (14680) 6:15 के बजाय 6:27 बजे, आम्रपाली एक्सप्रेस (15708) 7:40 के स्थान पर 7:47 बजे चली। वंदे भारत एक्सप्रेस (22488) नई दिल्ली के लिए लगभग 8 मिनट देरी से रवाना हुई। वहीं दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22430) निर्धारित समय 9:25 के बजाय 9:41 बजे चली। इसके साथ ही जयनगर क्लोन स्पेशल (04652) को भी 3 घंटे 35 मिनट देरी से दोपहर 2:30 बजे रवाना किया जाना तय किया गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें।

