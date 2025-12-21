कबड्डी खिलाड़ी को मारने की साजिश नाकाम, नवांशहर पुलिस ने 3 हत्यारों को दबोचा

संवाद सहयोगी, नवांशहर। कबड्डी प्रमोटर की हत्या की तरह ही एक और खिलाड़ी की हत्या करने की फिराक में घूम रहे तीन आरोपितों को सीआइए पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे .32 बोर के दो पिस्टल और पांच रौंद बरामद किए हैं।

शनिवार को मामले की जानकारी देते हुए एसपी सरबजीत सिंह बाहिया, डीएसपी निर्मल सिंह व सीआइए इंचार्ज नीरज चौधरी ने बताया कि सीआइए स्टाफ में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रगट सिंह संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में गश्त करते हुए गांव करीहा की तरफ जा रहे थे।

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपितों के खिलाफ इससे पहले भी हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट तहत विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं।

आरोपितों की पहचान कस्बा जाड़ला मौजूदा वेस्ट चौगिट्टी (जालंधर) निवासी ननीष कुमार, गांव मुरार कपूरथला निवासी राज कुमार व गांव हमीरा कपूरथला निवासी साहिल के रूप में हुई है।

आरोपित पोजेवाल में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंटके दौरान एक खिलाड़ी की हत्या करने की फिराक में थे। हालांकि बलाचौरिया की हत्या की घटना के बाद कबड्डी टूर्नामेंट पहले ही रद कर दिया गया था।

इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ननीष कुमार, राज कुमार व साहिल किसी वारदात को अंजाम देने के लिए अवैध हथियारों सहित गांव मल्लूपुर अड़कां की नहर की तरफ घूम रहे हैं।

पुलिस ने सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त तीनों आरोपितों को गांव जब्बोवाल की नहर के समीप हथियारों के साथ काबू कर उनके खिलाफ थाना सदर नवांशहर में मामला दर्ज कर लिया।

आरोपितों से पूछताछ दौरान सामने आया कि उक्त आरोपितों ने पोजेवाल के गांव करीमपुर चाहवाला में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान कस्बा जाड़ला के राम कुमार की हत्या करनी थी।

पुलिस के मुताबिक आरोपित ननीष कुमार के खिलाफ इससे पहले विभिन्न धाराओं तहत दो मामले दर्ज हैं, जिसमें से नवांशहर थाने में दर्ज लड़ाई झगडे का मामले में उसे भगोड़ा घोषित किया गया था।

पुलिस से बचने के लिए वह जालंधर व होशियारपुर क्षेत्र में रहता था। वहीं राज कुमार के खिलाफ इससे पहले हत्या का प्रयास करने व आर्म्स एक्ट तहत तीन मामले दर्ज हैं, जबकि साहिल के खिलाफ भी हत्या का प्रयास करने व आर्म्स एक्ट तहत तीन मामले दर्ज हैं।



एसपी सरबजीत बाहिया ने बताया कि उक्त तीनों आरोपितों में पिछले दिनों थाना सुभानपुर थाने के बाहर खड़ी एक इनोवा कार को आग लगा कर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपित गांव मुरार कपूरथला निवासी राज कुमार भी शामिल है। उसकी गिरफ्तारी से थाना सुभानपुर में दर्ज मामले को भी सुलझा लिया गया है।



पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों मोहाली के गांव सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट दौरान कबड्डी खिलाड़ी व प्रमोटर राणा बलाचौरिया की बाइक सवार युवकों ने सेल्फी लेने के बहाने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।