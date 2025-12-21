शौक के लिए निकाले हवाई फायर, लाइक बटोरने के लिए इंटरनेट पर वीडियो की अपलोड, बठिंडा पुलिस ने किया अरेस्ट

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा के थाना कोटफत्ता पुलिस ने हवाई फायरिंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर की गई, जिसमें एक युवक खुलेआम राइफल से हवाई फायर करता हुआ नजर आ रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस का कहना है कि इस वीडियो से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था, जिसके बाद तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक बेखौफ होकर राइफल से हवाई फायरिंग करता दिखाई दे रहा था।