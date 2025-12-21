शौक के लिए निकाले हवाई फायर, लाइक बटोरने के लिए इंटरनेट पर वीडियो की अपलोड, बठिंडा पुलिस ने किया अरेस्ट
बठिंडा पुलिस ने हवाई फायरिंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी मनजीत स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा के थाना कोटफत्ता पुलिस ने हवाई फायरिंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर की गई, जिसमें एक युवक खुलेआम राइफल से हवाई फायर करता हुआ नजर आ रहा था।
पुलिस का कहना है कि इस वीडियो से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था, जिसके बाद तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक बेखौफ होकर राइफल से हवाई फायरिंग करता दिखाई दे रहा था।
वीडियो सामने आते ही यह थाना कोटफत्ता पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान की गई।
आरोपी की पहचान के बाद किया गया अरेस्ट
जांच के दौरान युवक की पहचान गहरी देवी नगर निवासी मनजीत सिंह उर्फ जीतू के रूप में हुई। पहचान की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई राइफल भी बरामद कर ली है।
शौक के लिए वीडियो की अपलोड
थाना कोटफत्ता के सहायक थाना प्रभारी गुरजंट सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित ने महज शौक के तौर पर हवाई फायरिंग की थी और बाद में उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो वायरल होने के बाद गांव में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया था।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान यह भी जांच की जा रही है कि राइफल का लाइसेंस वैध है या नहीं और वीडियो बनाने व वायरल करने के पीछे उसका मकसद क्या था।
