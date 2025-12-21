कंफर्म टिकट के लिए नहीं करना होगा इंतजार, नए साल पर रेलवे देगा खास तोहफा; बिहार के लोगों की बल्ले-बल्ले

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल से यात्रा करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को देश के किसी भी शहर में जाने के लिए अधिक पैसे नहीं खर्चने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे बिहार से देश के विभिन्न राज्यों और बड़े शहरों के लिए अमृत भारत ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा।

रेलवे की प्लानिंग के अनुसार, अगर ये अमृत भारत ट्रेनें चलनी शुरू हो गईं, तो यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। जानकारी के अनुसार, नए साल 2026 से बिहार, मुंबई, दिल्ली, सूरत और पंजाब के लिए अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन किया जाना है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को टिकट के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी।

बिहार से देश के इन शहरों के लिए चलेंगी ट्रेनें कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पटना से मुंबई और दिल्ली के लिए दूसरी अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। वहीं, मुजफ्फरपुर से सूरत और समस्तीपुर से पंजाब के लिए एक-एक रैक चलाई जाएगी। अप्रैल तक पटना से मुंबई के बीच परिचालन शुरू होगा।

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व मध्य रेल सहित कई जोन से नई ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव आया है। जरूरत के अनुसार नई ट्रेन उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जाता है कि अमृत भारत के करीब 100 रैक के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही ह। वहीं, करीब 200 वंदेभारत ट्रेनों का रैक बन रहा है। इसके अलावा 50 से अधिक नमो भारत के रैक का निर्माण जारी है।