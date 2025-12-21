Fog Delays Trains: कोहरे से दिल्ली-प्रयागराज रूट पर ट्रेनें 5-6 घंटे लेट, ट्रेन में बैठे यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। घने कोहरे ने लगातार सातवें दिन रेल यात्रियों के समय पर स्टेशन पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। दिल्ली-हावड़ा रूट पर सुबह से ही ट्रेनों का संचालन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचने वाली लगभग सभी ट्रेनें 5 से 6 घंटे की भारी देरी से परेशान हो रही हैं।

यात्री स्टेशन पर ठिठुरते हुए इंतजार कर रहे हैं, जबकि रेलवे की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही। सुबह 6.20 बजे प्रयागराज पहुंचने वाली नई दिल्ली-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस अब दोपहर 12 बजे के आसपास ही जंक्शन पर पहुंच पा रही है। यानी यात्रियों को करीब 5 घंटे 40 मिनट का इंतजार! इसी तरह प्रयागराज एक्सप्रेस, जो सुबह 7 बजे पहुंचने वाली थी, अब साढ़े 12 बजे के बाद ही स्टेशन पर दस्तक देगी। ट्रेन साढ़े पांच घंटे से ज्यादा की देरी।

कोहरे का कहर शिवगंगा एक्सप्रेस पर भी पड़ा। भोर में 3.45 बजे पहुंचने वाली यह ट्रेन सुबह 9.30 बजे के बाद ही प्रयागराज आई। रीवा सुपरफास्ट भी सुबह 6.10 की जगह 10.56 बजे जंक्शन पर पहुंची। वंदे भारत ट्रेनों का हाल तो और भी खराब है। शनिवार रात 9.11 बजे आने वाली वंदे भारत रविवार की सुबह 3.43 बजे पहुंची।

वहीं रविवार दोपहर 12 बजे आने वाली 22436 वंदे भारत अब ढाई बजे के आसपास ही प्रयागराज पहुंच पाएगी। यानी घंटों की देरी! यात्रियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कई लोग ठंड में स्टेशन पर बैठे हैं, कई बच्चों के साथ परेशान। कोई कह रहा है कि "रेलवे को पहले से ही कोहरे की चेतावनी जारी करनी चाहिए थी", तो कोई चिल्ला रहा है "कम से कम गाड़ी में हीटिंग तो ठीक से चलाई जाए!" लेकिन रेलवे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।