वाराणसी में कोहरे का कहर: मेल एक्सप्रेस समेत पांच ट्रेनें निरस्त, हावड़ा और दिल्ली रूट पर थमी रफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोहरे के चलते ट्रेनों की लेटलतीफी का सिलसिला जारी रहा। गाड़ी संख्या- 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस 3.18 घंटे और गाड़ी संख्या- 22416 वंदे भारत एक्सप्रेस 2.30 घंटे तक विलंबित रही। इसके अलावा शनिवार को कैंट स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ी संख्या - 15159 सारनाथ एक्सप्रेस निरस्त,14214/13 वाराणसी - बहराइच एक्सप्रेस निरस्त, 12357 दुर्गियाना एक्सप्रेस निरस्त, 04451 हावड़ा - नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन निरस्त और 03309 धनबाद - दिल्ली स्पेशल ट्रेन निरस्त रही।

वहीं, गाड़ी संख्या- 20414 महाकाल एक्सप्रेस का 10.40 घंटे की देरी से आगमन हुआ। गाड़ी संख्या - 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 8.30 घंटे,12560 शिवगंगा एक्सप्रेस 7.45 घंटे,11061 पवन एक्सप्रेस 6.25 घंटे एवं गाड़ी संख्या - 12582 नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6.15 घंटे की देरी से पहुंची।

गाड़ी संख्या - 11107 बुंदेलखंड एक्सप्रेस तीन घंटे, 22418 महामना एक्सप्रेस 4.30 घंटे, 03224 हरिद्वार - राजगीर स्पेशल 7.50 घंटे की देरी से आई। गाड़ी संख्या - 12370 कुंभ एक्सप्रेस 5.15 घंटे, 13257 दानापुर - आनंद विहार टर्मिनल जनसाधारण एक्सप्रेस छह घंटे,15744 फरक्का एक्सप्रेस 5.40 घंटे,15018 गोरखपुर - एलटीटी एक्सप्रेस 2 घंटे, 22687 मैसूर एक्सप्रेस 2 घंटे व गाड़ी संख्या - 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस 1.30 घंटे की देरी से गुजरी।