    वाराणसी में कोहरे का कहर: मेल एक्सप्रेस समेत पांच ट्रेनें निरस्त, हावड़ा और दिल्ली रूट पर थमी रफ्तार

    By Rakesh Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:39 AM (IST)

    वाराणसी में कोहरे के कारण मेल एक्सप्रेस सहित पांच ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे हावड़ा और दिल्ली रूट पर ट्रेनों की गति धीमी हो गई है। कोहरे के कारण ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोहरे के चलते ट्रेनों की लेटलतीफी का सिलसिला जारी रहा। गाड़ी संख्या- 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस 3.18 घंटे और गाड़ी संख्या- 22416 वंदे भारत एक्सप्रेस 2.30 घंटे तक विलंबित रही। इसके अलावा शनिवार को कैंट स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ी संख्या - 15159 सारनाथ एक्सप्रेस निरस्त,14214/13 वाराणसी - बहराइच एक्सप्रेस निरस्त, 12357 दुर्गियाना एक्सप्रेस निरस्त, 04451 हावड़ा - नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन निरस्त और 03309 धनबाद - दिल्ली स्पेशल ट्रेन निरस्त रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, गाड़ी संख्या- 20414 महाकाल एक्सप्रेस का 10.40 घंटे की देरी से आगमन हुआ। गाड़ी संख्या - 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 8.30 घंटे,12560 शिवगंगा एक्सप्रेस 7.45 घंटे,11061 पवन एक्सप्रेस 6.25 घंटे एवं गाड़ी संख्या - 12582 नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6.15 घंटे की देरी से पहुंची।

    गाड़ी संख्या - 11107 बुंदेलखंड एक्सप्रेस तीन घंटे, 22418 महामना एक्सप्रेस 4.30 घंटे, 03224 हरिद्वार - राजगीर स्पेशल 7.50 घंटे की देरी से आई। गाड़ी संख्या - 12370 कुंभ एक्सप्रेस 5.15 घंटे, 13257 दानापुर - आनंद विहार टर्मिनल जनसाधारण एक्सप्रेस छह घंटे,15744 फरक्का एक्सप्रेस 5.40 घंटे,15018 गोरखपुर - एलटीटी एक्सप्रेस 2 घंटे, 22687 मैसूर एक्सप्रेस 2 घंटे व गाड़ी संख्या - 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस 1.30 घंटे की देरी से गुजरी।

    घने कोहरे के चलते तीन विमान रद

    घने कोहरे और कम दृश्यता के चलते शनिवार को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन उड़ानें रद और कई विलंबित रहीं। इससे विमान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, विमानन कंपनियां अपने वेबसाइट, एप और मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचना भेजती रहीं।

    शनिवार की सुबह 11 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आइएक्स 1223/1224 दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली और एयर इंडिया की एआइ 2495/2496 दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली और स्पाइस जेट की उड़ान अहमदाबाद-वाराणसी-अहमदाबाद रद कर दी गई।
     
    इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर वाराणसी एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल स्थित एयर इंडिया चेक-इन काउंटर का एक वीडियो भी प्रसारित हो गया। वीडियो में यात्रियों और एयरलाइंस कर्मचारियों के बीच तीखी बहस दिखाई दे रही थी।
     
    एक महिला यात्री यह कह रही थी कि लगातार चार दिन से उनकी उड़ान रद हो रही है और उन्हें जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है।