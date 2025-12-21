Fog In UP: गोरखपुर में खराब मौसम से उड़ानें प्रभावित, दिन भर परेशान हुए यात्री; बिगड़ा शेड्यूल
Aaj Ka Mausam: गोरखपुर में खराब मौसम के कारण उड़ानें प्रभावित हुईं, जिससे यात्रियों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ने स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। UP flight delays: खराब मौसम के चलते शनिवार को भी एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं प्रभावित रहीं। दिल्ली और मुंबई से आने वाली कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं, वहीं गोरखपुर से रवाना होने वाली फ्लाइटों में भी विलंब दर्ज किया गया। उड़ानों के समय में बदलाव होने से यात्री परेशान हैं।
दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट सुबह 10:50 बजे की जगह करीब 11:44 बजे पहुंची। इसी तरह दिल्ली से आ रही इंडिगो की एक अन्य फ्लाइट, जो शाम 4:10 बजे पहुंचनी थी, वह करीब 5:28 बजे उतरी।
प्रस्थान करने वाली उड़ानों पर भी मौसम का असर साफ दिखाई दिया। गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट दोपहर 12:10 बजे की बजाय 1:02 बजे रवाना हुई। इसके अलावा कोलकाता जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 3:50 के स्थान पर 4:48 बजे उड़ान भर सकी।
दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक अन्य फ्लाइट भी निर्धारित समय 4:40 बजे से देरी से रवाना होकर शाम 6:22 बजे उड़ान भर पाई। उड़ानों में देरी की वजह से एयरपोर्ट टर्मिनल पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।
