Fog In UP: गोरखपुर में खराब मौसम से उड़ानें प्रभावित, दिन भर परेशान हुए यात्री; बिगड़ा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। UP flight delays: खराब मौसम के चलते शनिवार को भी एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं प्रभावित रहीं। दिल्ली और मुंबई से आने वाली कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं, वहीं गोरखपुर से रवाना होने वाली फ्लाइटों में भी विलंब दर्ज किया गया। उड़ानों के समय में बदलाव होने से यात्री परेशान हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें