Indian Railway News: रात दस से 12 बजे तक की ट्रेनों के लिए सुबह नौ बजे तक होगा आवेदन, 22 से लागू हो जाएगा आवेदन देने समय

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ट्रेनों के आरक्षण चार्ट के समय में बदलाव के साथ रेलवे प्रशासन ने आरक्षण कोटा के लिए आवेदन करने के समय में भी बदलाव कर दिया है। अब रात दस से 12 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के आरक्षण कोटा के लिए वाणिज्य विभाग में सुबह नौ बजे तक आवेदन होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात 12 से सुबह दस बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक आरक्षण कोटा के लिए आवेदन देना होगा। सुबह दस से रात दस बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए एक दिन पहले दोपहर बाद 03:00 बजे आरक्षण कोटा के लिए आवेदन करना होगा। यह नई व्यवस्था 22 दिसंबर से लागू हो जाएगी। ट्रेनों का आरक्षण चार्ट कम से कम दस घंटे पहले बन जाएगा।