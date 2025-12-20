Indian Railway News: रात दस से 12 बजे तक की ट्रेनों के लिए सुबह नौ बजे तक होगा आवेदन, 22 से लागू हो जाएगा आवेदन देने समय
भारतीय रेलवे ने रात 10 बजे से 12 बजे तक की ट्रेनों के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए सुबह 9 बजे तक आवेदन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ट्रेनों के आरक्षण चार्ट के समय में बदलाव के साथ रेलवे प्रशासन ने आरक्षण कोटा के लिए आवेदन करने के समय में भी बदलाव कर दिया है। अब रात दस से 12 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के आरक्षण कोटा के लिए वाणिज्य विभाग में सुबह नौ बजे तक आवेदन होगा।
रात 12 से सुबह दस बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक आरक्षण कोटा के लिए आवेदन देना होगा। सुबह दस से रात दस बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए एक दिन पहले दोपहर बाद 03:00 बजे आरक्षण कोटा के लिए आवेदन करना होगा। यह नई व्यवस्था 22 दिसंबर से लागू हो जाएगी। ट्रेनों का आरक्षण चार्ट कम से कम दस घंटे पहले बन जाएगा।
दरअसल, रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्तर पर ट्रेनों के बनने वाले प्रथम आरक्षण चार्ट के समय में बदलाव किया है। सुबह पांच बजे से दोपहर बाद दो बजे के बीच प्रस्थान समय वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण चार्ट प्राथमिकता के आधार पर एक दिन पहले रात आठ बजे तैयार किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- यूपी में कोहरे का कहर, 13 घंटे की देर से रात में पहुंची सुबह वाली गोरखधाम
दोपहर बाद दो बजे से रात 12:00 बजे और सुबह पांच बजे के बीच प्रस्थान समय वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण चार्ट प्राथमिकता के आधार पर कम से कम दस घंटे पहले तैयार किया जाएगा।
बोर्ड ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए भारतीय रेलवे के सभी प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (पीसीसीएम) तथा सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।