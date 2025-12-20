यूपी में कोहरे का कहर, 13 घंटे की देर से रात में पहुंची सुबह वाली गोरखधाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कोहरे में गोरखधाम एक्सप्रेस का विलंबन और बढ़ता ही जा रहा है। यह ट्रेन शुक्रवार को लगभग 13 घंटे की देर से सुबह की बजाय रात में गोरखपुर पहुंची। भूखे-प्यासे यात्री रास्ते भर परेशान रहे। ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। ट्रेनों के इंतजार में यात्री रात भर ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं।

दरअसल, कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोरखधाम ही नहीं दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर- मुजफ्फरपुर रूट पर चलने वाली ट्रेनें भी विलंबित हुईं। वैशाली एक्सप्रेस साढ़े छह और देहरादून एक्सप्रेस साढे नौ घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची। 19038 अवध एक्सप्रेस भी साढ़े तीन घंटे की देर से चल रही थी।

लगभग सभी ट्रेनें एक से 15 घंटे तक विलंब से चल रही थी। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की परेशानी और बढ़ेगी। यद्यपि, रेलवे प्रशासन ट्रेनों के निर्बाध संचालन को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। ट्रेनों की गति नियंत्रित कर दी गई है। सुरक्षा के मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जा रहा है।