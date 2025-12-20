Gorakhpur Weather Today: घने कोहरे से राहत के आसार नहीं, शीत दिवस की संभावना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Gorakhpur Ka Mausam: शहर में शुक्रवार को भी सूर्य के दर्शन नहीं हुए। दिनभर अत्यंत घने कोहरे का प्रभाव बना रहा, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही। इससे सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा।

मौसम विभाग ने शीत दिवस की घोषणा की। अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से -7.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1.8 अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 84 प्रतिशत रही। आगे भी शीत दिवस के अनुमान हैं।



मौसम विभाग के अनुसार निम्न क्षोभमंडल में व्युत्क्रम परत की उपस्थिति से वातावरण में स्थिरता बनी हुई है। इसके साथ ही देश के मध्य भाग पर मध्य क्षोभमंडल तक फैले प्रति चक्रवात तथा ऊपरी क्षोभमंडल में उत्तर भारत से होकर गुजर रही उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के प्रभाव से घना कोहरा छाया हुआ है। इसी कारण क्षेत्र में लगातार अत्यंत घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटे तक घने कोहरे के बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान शीत दिवस की परिस्थितियां भी बन सकती हैं।