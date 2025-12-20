Language
    Gorakhpur Weather Today: घने कोहरे से राहत के आसार नहीं, शीत दिवस की संभावना

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:41 AM (IST)

    Gorakhpur Weather Update: गोरखपुर में शुक्रवार को सूर्य के दर्शन नहीं हुए। घना कोहरा छाया रहा जिससे कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। दृश्यता बेहद कम ...और पढ़ें

    कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े व टोपी के साथ बच्चा। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Gorakhpur Ka Mausam: शहर में शुक्रवार को भी सूर्य के दर्शन नहीं हुए। दिनभर अत्यंत घने कोहरे का प्रभाव बना रहा, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही। इससे सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा।

    मौसम विभाग ने शीत दिवस की घोषणा की। अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से -7.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1.8 अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 84 प्रतिशत रही। आगे भी शीत दिवस के अनुमान हैं।

    मौसम विभाग के अनुसार निम्न क्षोभमंडल में व्युत्क्रम परत की उपस्थिति से वातावरण में स्थिरता बनी हुई है। इसके साथ ही देश के मध्य भाग पर मध्य क्षोभमंडल तक फैले प्रति चक्रवात तथा ऊपरी क्षोभमंडल में उत्तर भारत से होकर गुजर रही उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के प्रभाव से घना कोहरा छाया हुआ है। इसी कारण क्षेत्र में लगातार अत्यंत घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटे तक घने कोहरे के बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान शीत दिवस की परिस्थितियां भी बन सकती हैं।

    मौसम विभाग ने अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी करते हुए गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। इस दौरान सतही दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रहने का अनुमान है, जिससे सड़क परिवहन पर असर पड़ेगा। आगे चलकर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और कोहरे के घनत्व में कमी आने की संभावना है।

    मौसम विज्ञानी ने बताया कि मैदानी क्षेत्रों में जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जाए, तो उसे शीत दिवस कहा जाता है। वहीं अधिकतम तापमान का विचलन यदि सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति को अत्यंत शीत दिवस माना जाता है।