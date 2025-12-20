UP flight delays: खराब मौसम से लेट हुए कई विमान,एयरपोर्ट पर यात्री रहे परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Gorakhpur flight Status: खराब मौसम का असर शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गोरखपुर की उड़ानों पर पड़ा। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से आने-जाने वाले कई विमान निर्धारित समय से देरी से पहुंचे।

कोहरे की वजह से दृश्यता कम रहने से न सिर्फ विमानों के आगमन में देरी हुई, बल्कि प्रस्थान करने वाली उड़ानों का शेड्यूल भी बिगड़ गया। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा।

दिल्ली से आने वाला स्पाइसजेट का विमान सुबह 10:50 बजे के बजाय 11:25 बजे गोरखपुर पहुंचा। इंडिगो की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट, जो 11:40 बजे निर्धारित थी, दोपहर एक बजे आया।

मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 3:20 बजे की जगह 4:18 बजे पहुंची, जबकि कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 3:30 के बजाय शाम 5:39 बजे एयरपोर्ट पर उतरी।

मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट भी अपने तय समय 6:15 बजे की जगह 7:09 बजे पहुंच सकी।आगमन में देरी का सीधा असर प्रस्थान करने वाली उड़ानों पर भी पड़ा। गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट सुबह 11:30 के बजाय 12:22 बजे रवाना हुई।