Gorakhpur Weather Update: कोहरे की चादर में ढका गोरखपुर रहा शिमला से भी ठंडा, दो दिन में सात डिग्री नीचे आया तापमान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कड़ाके की ठंड ने गोरखपुर में समय से पहले दस्तक दे दी है। कोहरे का साथ पाकर दिसंबर के दूसरे पखवारे में प्रवेश के साथ ही गलन बढ़ा दी है। एक से 18 दिसंबर तक के मौसम की बात करें तो बीते 14 वर्ष के ठंड का रिकार्ड टूट गया है। 2011 के बाद पहली बार सर्वाधिक कम अधिकतम तापमान रिकार्ड हुआ है।

गुरुवार को गोरखपुर का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि दिसंबर 2011 में 18 तारीख का अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बीते दो दिन के मुकाबले अधिकतम तापमान का मूल्यांकन करें तो इसमें सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मात्र दो दिन पहले बीती 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ था।

गोरखपुर में वर्तमान में ठंड की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुरुवार को गोरखपुर ठंड के लिए मानक माने वाले शहर शिमला से भी ज्यादा ठंडा रहा। शिमला का अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ।

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय मौसम के इस रुख की वजह पूर्वी उत्तर प्रदेश में सतह से 7000 फीट तक चल रही पुरवा हवा को बता रहे है। उनके अनुसार पुरवा हवा के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बंगाल की खाड़ी की नमी पहुंच रही है। इससे कोहरे के निर्माण की स्थिति बन रही है। आर्द्रता के प्रतिशत के 97 प्रतिशत पहुंच जाने और 87 प्रतिशत से नीचे न आने के कारण गुरुवार को गोरखपुर की दृश्यता कई बार शून्य तक पहुंच गई।