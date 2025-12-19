साढ़े सात घंटे लेट हुई देहरादून एक्सप्रेस तो स्टेशन से वापस हो गए यात्री, साढ़े पांच घंटे देरी से गोरखपुर पहुंची गोरखधाम
गोरखपुर में कोहरे के कारण ट्रेनों की गति पर असर पड़ा है। देहरादून एक्सप्रेस साढ़े सात घंटे लेट होने पर यात्री स्टेशन से वापस चले गए। गोरखधाम एक्सप्रेस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छात्र सुयश को बुधवार को 15005 देहरादून एक्सप्रेस से हरिद्वार जाना था। वह ट्रेन पकड़ने स्वजन के साथ रेलवे स्टेशन जा रहे थे, रास्ते में उनके मोबाइल फोन पर मैसेज आया कि ट्रेन तीन घंटे रिशिड्यूल हो गई है। वह घर लौट आए। रात 12 बजे तक फिर स्टेशन पहुंच गए, लेकिन पता चला कि ट्रेन अभी नहीं छूटेगी।
ठंड में ठिठुरते हुए उन्होंने रात डेढ़ बजे तक ट्रेन के चलने का इंतजार किया। जब पता चला कि ट्रेन साढ़े सात घंटे की देर से सुबह 04:45 बजे रवाना होगी तो निराश होकर वापस लौट आए। सुयश ही नहीं दर्जनों यात्री रेलवे को कोसते हुए स्टेशन से वापस हो गए। जो यात्री रुके थे, उन्हें प्लेटफार्म पर बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। यात्री बेहाल थे।
कोहरे का असर ट्रेनों की गति पर पड़ने लगा है। देहरादून ही नहीं गोरखपुर रूट पर चलने वाली दर्जनों ट्रेनें विलंब से चलीं। 12556 गोरखधाम रोजाना की भांति विलंब से गोरखपुर पहुंची। यह ट्रेन साढ़े पांच घंटे लेट थी।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार कोहरे में सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे में 980 फाग सेफ डिवाइस लगा दी गई हैं। डिवाइस लग जाने से ट्रेनों की अधिकतम अनुमेय गति 75 किमी प्रति घंटा हो गई है। फाग सेफ डिवाइस के माध्यम से आने वाले सिग्नल की जानकारी मिलने से लोको पायलटों का भरोसा बढ़ा है।
इससे एक लाभ यह भी मिला है कि अब फाग सिग्नल मैन भेज कर डेटोनेटर (पटाखा) लगाने की आवश्यकता भी खत्म हो गई है। इसके अलावा सिग्नल पोस्टों और समपार फाटकों के बैरियर पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है। सिग्नल साइटिंग बोर्ड पर लाइन मार्किंग कराई गई है।
विलंब से चलने वाली कुछ ट्रेनें
- 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस : 05:30 घंटे
- 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस : 01:00 घंटे
- 15565 वैशाली एक्सप्रेस : 01:30 घंटे
- 15566 वैशाली एक्सप्रेस : 03:30 घंटे
- 12565 बिहार संपर्कक्रंति: 01:15 घंटे
- 12558 सप्तक्रंति एक्सप्रेस: 02:30 घंटे
- 13019 बाघ एक्सप्रेस : 03:00 घंटे
- 19038 अवध एक्सप्रेस : 01:00 घंटे
