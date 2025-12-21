बठिंडा: बस स्टैंड पर चोरों का तांडव, काट ले गए 5 दुकानों के AC की पाइप; दुकानदारों में दहशत

संवाद सूत्र, गोनियाना मंडी। स्थानीय बस स्टैंड पर बनी दुकानों पर अज्ञात चोरों द्वारा एक ही छत पर बनी 5 दुकानों के एसी की पाइप काटकर चोरी कर ली गई।

घटना के बाद इलाके के दुकानदारों में डर का माहौल है, जिसके चलते कई दुकानदारों ने अपने-अपने एसी उतरवा लिए हैं। दुकानदारों ने बताया कि बीती शाम करीब 6 बजे उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी।

जब वे ऊपर जाकर देखने पहुंचे तो पाया कि 5 दुकानों के एसी की पाइप चोर काटकर ले जा चुके थे। दुकानदारों के अनुसार इस चोरी से प्रत्येक दुकानदार को करीब 5 से 7 हजार रुपये का नुकसान हुआ है।