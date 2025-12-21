न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन रोकने का जत्थेदार ज्ञानी गड़गज ने किया विरोध, शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में सिख संगत के नगर कीर्तन पर हुए विरोध की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे दुखद घटना बताते हुए सामाजिक सद्भावना के लिए चुनौती करार दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जत्थेदार ने न्यूजीलैंड सरकार से अपील की है कि शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई करे, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करे और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। साउथ ऑकलैंड में बीते दिनों सिख समुदाय द्वारा निकाले गए शांतिपूर्ण नगर कीर्तन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने भारी विरोध जताया।