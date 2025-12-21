अंडों में कैंसरकारक तत्वों के दावे निराधार, पंजाब पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन ने कहा- अफवाहों से बचें

जागरण संवाददाता, बरनाला: पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंडों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस पर विराम लगाते हुए पंजाब पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है।एसोसिएशन के सरपरस्त राजेश गर्ग बब्बू, चेयरमैन विवेक सिंधवानी और अध्यक्ष अमृतपाल सिंह ने संयुक्त रूप से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि देश और विशेषकर पंजाब में उत्पादित होने वाले अंडे उपभोग के लिए शत-प्रतिशत सुरक्षित हैं। एसोसिएशन के सरपरस्त राजेश गर्ग बब्बू ने मीडिया के सामने तथ्य रखते हुए कहा कि हाल ही में कुछ अनधिकृत रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से यह दुष्प्रचार किया गया कि अंडों में 'नाइट्रोफुरन मेटाबोलाइट्स' जैसे तत्व पाए जा रहे हैं।

कहा जा रहा है कि ये कैंसर का कारण बन सकते हैं। गर्ग ने कहा कि यह न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत है, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है ताकि आम जनता के मन में डर पैदा कर पोल्ट्री उद्योग को संकट में डाला जा सके। उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के हालिया स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए बताया कि इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का खाद्य सुरक्षा नियामक ढांचा अत्यंत सुदृढ़ है और यह यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देशों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के पूर्णतः अनुरूप है। विवेक सिंधवानी ने आगे कहा, अंडों को लेकर फैलाई जा रही रिपोर्टों में कुछ अलग-थलग प्रयोगशाला निष्कर्षों को एकीकृत करके पेश किया जा रहा है, जो कि भ्रामक है। उ