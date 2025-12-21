लुधियाना में भीषण सड़क हादसा, इनोवा–बलेनो की टक्कर में युवती की मौत, छह घायल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में रविवार तड़के वेरका पुल कट के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार इनोवा और बलेनो कार की आमने-सामने टक्कर में एक 16 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों में तीन युवतियां और तीन युवक शामिल हैं। हादसे में कार में सवार एक विदेशी नस्ल का पालतू कुत्ता भी मारा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ। बलेनो कार में सवार युवक-युवतियां बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे।

जैसे ही उनकी कार वेरका पुल कट के पास पहुंची, सामने से आ रही इनोवा कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों ही वाहन तेज गति में थे और कट पर आमने-सामने आने के कारण चालक वाहनों पर नियंत्रण नहीं रख सके।

सराभा नगर थाना के एसएचओ आदित्य शर्मा ने बताया कि हादसे में राशि सेठी (16) की मौके पर ही मौत हो गई। वह बलेनो कार में पीछे की सीट पर बैठी थी और टक्कर के दौरान गंभीर चोट लगने से उसकी जान चली गई।