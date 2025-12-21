लुधियाना में भीषण सड़क हादसा, इनोवा–बलेनो की टक्कर में युवती की मौत, छह घायल
लुधियाना में वेरका पुल कट के पास भीषण सड़क हादसे में एक 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। इनोवा और बलेनो कार की टक्कर में बलेनो सवार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में रविवार तड़के वेरका पुल कट के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार इनोवा और बलेनो कार की आमने-सामने टक्कर में एक 16 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों में तीन युवतियां और तीन युवक शामिल हैं। हादसे में कार में सवार एक विदेशी नस्ल का पालतू कुत्ता भी मारा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ। बलेनो कार में सवार युवक-युवतियां बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे।
जैसे ही उनकी कार वेरका पुल कट के पास पहुंची, सामने से आ रही इनोवा कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों ही वाहन तेज गति में थे और कट पर आमने-सामने आने के कारण चालक वाहनों पर नियंत्रण नहीं रख सके।
बलेनो में पीछे बैठी थी युवती
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें काफी दूरी तक घिसटती चली गईं और उनके अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही राहगीरों ने कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया।
सराभा नगर थाना के एसएचओ आदित्य शर्मा ने बताया कि हादसे में राशि सेठी (16) की मौके पर ही मौत हो गई। वह बलेनो कार में पीछे की सीट पर बैठी थी और टक्कर के दौरान गंभीर चोट लगने से उसकी जान चली गई।
परिवार कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं
बलेनो कार में राशि के अलावा पूर्वी, सुहानी, नव्या, जबकि आगे देव मल्होत्रा और सात्विक सवार थे। कार देव मल्होत्रा चला रहा था और सभी सुहानी का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। इनोवा कार में सुखविंदर सिंह (40) सवार था, जो हादसे में घायल हो गया।
सभी घायलों को पहले रघुनाथ अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें डीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, बलेनो कार में सवार युवतियों में से एक के परिजन प्रभावशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े बताए जा रहे हैं और परिवार ने फिलहाल किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है।
