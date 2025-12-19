जिला परिषद-ब्लॉक समिति विजेता उम्मीदवारों की बादल से मुलाकात, बोले- शिअद मजबूत हुआ, आप डरी हुई
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनावों में श्री मुक्तसर साहिब के विजेता अकाली दल उम्मीदवार आज सुखबीर बादल से मिले। ये मुलाकात उनके घर गांव बादल में हुई। सुखबीर बादल ने इस और आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं।
सुखबीर बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल अभी खत्म नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिअद के खिलाफ खूब झूठा प्रचार किया, लेकिन अब शिअद और भी मजबूत हो गया है। शिअद ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में लड़ाई लड़ी और कई सीटें जीतीं।
अब सरकार शिअद से डरी हुई है। चुनावों में सरकार ने हमारे कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए। इसके बावजूद हमारे उम्मीदवार जीते। ये बातें शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहीं।
सुखबीर बादल से मिलने पहुंचे विजेता उम्मीदवार।
सुखबीर बादल ने पहनए सरोपे
जिला मुक्तसर में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में शिअद की जीत के बाद विजयी उम्मीदवार प्रधान सुखबीर बादल से उनके आवास पर मिलने के लिए बादल गांव पहुंचे। जिला मुक्तसर प्रधान व पूर्व विधायक कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी के नेतृत्व में उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं ने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की।
सुखबीर ने विजयी उम्मीदवारों को सिरोपा देकर सम्मानित किया और उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल को इसी तरह समर्थन देने का आग्रह किया ताकि 2027 में सरकार बनाई जा सके।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर उठाए सवाल
सुखबीर बादल ने कहा कि केवल शिरोमणि अकाली दल ही पंजाब के भले के बारे में सोचती है। अन्य सभी दलों के नेता बाहर के हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंजाब में कुछ नहीं किया है। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है।
एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब गोलीबारी न हो और लोग खुलेआम मारे जा रहे हैं। पंजाब में गुंडागर्दी का घिनौना नाच चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों ने सरकार की स्थिति को उजागर कर दिया है।
सरकार कर रही झूठे वादे
पंजाब की जनता ने शिरोमणि अकाली दल को मजबूत करने का काम किया है। सुखबीर बादल ने कहा कि सरकार की तरफ से झूठे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब की जनता समझदार है। जनता आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह समझ चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनावों में शिरोमणि अकाली दल भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा और पंजाब में सरकार बनाएगा।
