जिला परिषद-ब्लॉक समिति विजेता उम्मीदवारों की बादल से मुलाकात, बोले- शिअद मजबूत हुआ, आप डरी हुई

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनावों में श्री मुक्तसर साहिब के विजेता अकाली दल उम्मीदवार आज सुखबीर बादल से मिले। ये मुलाकात उनके घर गांव बादल में हुई। सुखबीर बादल ने इस और आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं।

सुखबीर बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल अभी खत्म नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिअद के खिलाफ खूब झूठा प्रचार किया, लेकिन अब शिअद और भी मजबूत हो गया है। शिअद ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में लड़ाई लड़ी और कई सीटें जीतीं।

अब सरकार शिअद से डरी हुई है। चुनावों में सरकार ने हमारे कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए। इसके बावजूद हमारे उम्मीदवार जीते। ये बातें शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहीं।

एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब गोलीबारी न हो और लोग खुलेआम मारे जा रहे हैं। पंजाब में गुंडागर्दी का घिनौना नाच चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों ने सरकार की स्थिति को उजागर कर दिया है।