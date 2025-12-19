सांसद अमृतपाल को पैरोल न मिलने पर भड़के पिता, लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए, सिंगर रियाड़ ने जॉइन की पार्टी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अकाली दल वारिस पंजाब दे के प्रमुख और खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को पैरोल न मिलने के मुद्दे पर पिता तरसेम सिंह ने सरकार और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। तरसेम सिंह ने कहा कि एक निर्वाचित लोकसभा सदस्य को संसद में जाने से रोकना लोकतंत्र का सीधा अपमान है।

तरसेम सिंह ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही पैरोल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन सत्र समाप्त होने तक कोई फैसला नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की ही हत्या की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सिखों के साथ ही ऐसा अलग व्यवहार क्यों किया जाता है।

तरसेम सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद गुरजीत सिंह औजला और अकाली नेता मनप्रीत अयाली सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने इस मुद्दे को मानवाधिकारों से जोड़ते हुए अमृतपाल सिंह के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लाखों मतदाताओं की आवाज दबाने का है।