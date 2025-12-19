राजोआना का अकाल तख्त साहिब को खत, जानें क्यों कहा- फैसला तख्त की अहमियत कम करने वाला...

जागरण संवाददाता, अमृतसर। वीर बादल दिवस का नाम साहिबजादे शहदात दिवस करवाने की मांग संसद में उठाने के लिए जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज की तरफ से सांसदों को लिखे गए खत का खालिस्तान समर्थक व पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या क दोषी बलवंत सिंह राजोआना ने विरोध किया है।

बलवंत सिंह राजोआना ने श्री अकाल तख्त साहिब को खत लिखा है। जिसमें उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब की गरिमा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बलवंत सिंह राजोआना ने खत में लिखा- श्री अकाल तख्त साहिब ने वीर बाल दिवस का नाम साहिबजादे शहादत दिवस करवाने के लिए पंजाब के सांसदों को खत लिखा है, ताकि ये मुद्दा सदन में उठाया जा सके।

लेकिन ये सवाल उनके मन में उबाल पैदा कर रहा है। वे सत्कार सहित पूछना चाहते हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब की आवाज इतनी कमजोर और बेबस हो गई है, जो ये देश के हुक्मरानों तक भी नहीं पहुंचती।

जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब पर टैंक व तोपों के साथ हमला किया। हजारों निर्दोष नौजवानों, सिखों व बहनों को मारा। पंजाब की धरती पर 25 हजार सिख नौजवानों का कत्लेआम करने वाली पार्टी के खिलाफ तो श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से हुक्मनामा जारी होना चाहिए था।

ये चिट्‌ठी शहीदों का अपमान ये चिट्‌ठी उन शहीदों का अपमान है जो इनके जुल्म से लड़ते हुए शहीद हुए। इन कांग्रेस नेताओं के जुल्म के कारण ही हम 30 सालों से जेल में और 19 सालों से फांसी की सजा के पूरे होने के इंतजार में बैठे हैं। राजाओना ने सवाल उठाया कि जत्थेदार साहिबजादों का नाम बदलने के लिए सिखों पर जुल्म करने वाली ताकतों से मदद मांग रहे हो।

श्री अकाल तख्त साहिब को किसी भी जुल्म ढाने वालों की जरूरत नहीं है। संस्थाएं वहां से लिए गए फैसलों से महान बनती है। ऐसे दूसरों के कंधों पर रख कर तीर चलाने वालों की बजाए खुद हस कार्य की अगुवाई करनी चाहिए।