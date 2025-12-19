अमित शाह का दौरा चंडीगढ़ के लिए हमेशा रहा खास, इस बार भी कई मुद्दों पर प्रशासक से चर्चा की उम्मीद

Language
    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:03 PM (IST)

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शाम पहुंचेंगे चंडीगढ़।

    डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शाम चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। रात को पंजाब लोकभवन (राजभवन) में रुकेंगे और शनिवार को हिमाचल के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका दौरा चंडीगढ़ के लिए हमेशा खास रहा है। इस बार भी शहर से जुड़े कई मुद्दों को लेकर यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल के साथ अनऔपचारिक तौर पर चर्चा होने की संभावना है।

    शहर से जुड़े मेट्रो प्रोजेक्ट, ट्रिब्यून चौक के पास प्रस्तावित फ्लाईओवर और लीज होल्ड टू फ्री होल्ड समेत कई मुद्दों को लेकर गृहमंत्री के साथ चर्चा हो सकती है। शहर से जुड़े कई प्रोजेक्ट की बीते चार-पांच वर्षों में शाह ने उद्घाटन किया है। यूटी में केंद्रीय सर्विस रुल्स लागू करने की घोषणा भी तीन वर्ष पहले अमित शाह की ओर से ही की गई थी।

    मक्की की रोटी और सरसों का साग परोसा जाएगा

    शाह के रुकने को लेकर यूटी राजभवन और सिटको की ओर से विशेष तौर पर तैयारियां की हैं। शाह के लिए खास तौर पर पंजाबी डिश जिसमें मक्की की रोटी और सरसों का साग परोसा जाएगा। हफ्ते भर 25 दिसंबर को अमित शाह पंचकूला में अटल पार्क में मूर्ति के अनावरण के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से भी उनके आगमन को लेकर बीते कई दिनों से तैयारी की जा रही है। पंचकूला में करीब 50 फीट मूर्ति का अनावरण करेंगे।

    शहर को नो फ्लाइंग जोन

    शाह के दौरे को लेकर यूटी प्रशासन की ओर से कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। डीसी की ओर से पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन के साथ ही किसी भी तरह के ड्रोन आदि के 19 और 20 दिसंबर को बिना अनुमित चलाने को लेकर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।

    दो हजार से अधिक पुलिस कर्मचारियों की विशेष तौर पर ड्यूटी लगी

    उधर पुलिस विभाग की ओर से भी गृहमंत्री के चंडीगढ़ में दौरे को देखते हुए दो हजार से अधिक पुलिस कर्मचारियों की विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई हुई है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूटी एसएसपी अपने स्तर पर देखरेख कर रही हैं। सभी डीएसपी और अन्य एसएचओ को अपने इलाकों में पूरी तरह से गश्त करने के निर्देश दिए हुए हैं। गृहमंत्री के दौरे से पहले वीरवार को यूटी डीजीपी डाॅ. सागरप्रीत हुड्डा ने सभी उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्य्वस्था की जानकारी ली।

    शाह के काफिले के रूट पर ट्रैफिक डायवर्ट

    वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। गृहमंत्री के काफिले के रूट को लेकर विशेष तौर पर हिदायतें जारी की गई हैं। अमित शाह के देर शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। शहर में रात 9 से 10 बजे तक ट्रैफिक डायवर्ट की एडवाइजरी जारी की गई है। जानकारी अनुसार 20 दिसंबर को सुबह 10 से 11 बजे के बीच अमित शाह हिमाचल के लिए रवाना हो जाएंगे।