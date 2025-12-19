Language
    धुंध का कहर: अजनाला में स्कूल वैन व आल्टो कार के बीच टक्कर, बाल-बाल बचे स्टूडेंट्स

    By Akhilesh Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    स्कूल बस टकराने से टूटी ऑल्टो कार व जांच करने पहुंची पुलिस।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। घनी धुंध के बीच आज शुक्रवार सुबह अमृतसर के अजनाला में सिविल अस्पताल चौक के पास स्कूल वैन और आल्टो कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बच्चे और चालक बाल-बाल बच गए। हादसा देख ड्राइवर बस भगा कर फरार हो गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, दयालपुर निवासी आल्टो कार चालक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। जब वह सरकारी सिविल अस्पताल अजनाला के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही एक निजी स्कूल की बच्चों से भरी वैन ने उसकी कार को टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी तेज थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार बच्चों और चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई।

    स्कूल बस चालक मौके से फरार हुआ

    कार चालक ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद जब उसने वैन चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुका। आरोप है कि वैन चालक घनी धुंध का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि इलाके में इन दिनों धुंध के कारण रोजाना हादसों की खबरें सामने आ रही हैं, जो चिंताजनक बात है।

    घटना के बाद कार चालक और स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घनी धुंध के दौरान स्कूलों के समय में बदलाव किया जाए।

    पुलिस ने जांच की शुरू

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद स्कूल वैन को भी बुला लिया गया और दोनों वाहनों को थाने भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    अमृतसर में विजिबिलिटी पहुंची शून्य

    अमृतसर में धुंध के कारण हालात बिगड़े हुए हैं। अमृतसर में सुबह घनी धुंध रही। सुबह कई घंटों तक विजिबिलिटी शून्य रही है। जिसके कारण जहां सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। वहीं, रेल व हवाई मार्ग भी बुरी तरह से प्रभावित है। 

