धुंध का कहर: अजनाला में स्कूल वैन व आल्टो कार के बीच टक्कर, बाल-बाल बचे स्टूडेंट्स

जागरण संवाददाता, अमृतसर। घनी धुंध के बीच आज शुक्रवार सुबह अमृतसर के अजनाला में सिविल अस्पताल चौक के पास स्कूल वैन और आल्टो कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बच्चे और चालक बाल-बाल बच गए। हादसा देख ड्राइवर बस भगा कर फरार हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दयालपुर निवासी आल्टो कार चालक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। जब वह सरकारी सिविल अस्पताल अजनाला के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही एक निजी स्कूल की बच्चों से भरी वैन ने उसकी कार को टक्कर मार दी।