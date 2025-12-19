किसानों ने कल रेल रोकने की चेतावनी दी, बठिंडा में डीसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठे

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा और मानसा जिलों में भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) की ओर से किसान-मजदूर मोर्चा के आह्वान पर डीसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया है।इसी दौरान यूनियन ने कल, शनिवार, रेल रोको आंदोलन करने की चेतवानी दे दी है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर किसानों की जायज मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस मौके पर प्रदेश कमेटी सदस्य बलवंत महाराज ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर चले आंदोलन के दौरान किसानों को भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ा।

उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर कई बार सरकार को ज्ञापन सौंपे गए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन भगवंत मान सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

वहीं जिला प्रधान पुरुषोत्तम महाराज ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए जा रहे बिजली संशोधन बिल 2025 को आम जनता की जेब पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल बिजली व्यवस्था को पूरी तरह निजी हाथों में सौंपने की साजिश है।