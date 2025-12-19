पंजाब सरकार ने ‘विकसित भारत -जी राम जी’ नीति का किया विरोध, जनवरी में विधानसभा विशेष सत्र

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत जी-राम-जी करने का विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। इस फैसले के खिलाफ अब पंजाब सरकार भी खुलकर सामने आ गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कदम को गरीबों और मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ बताते हुए इसके विरोध में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। यह विशेष सत्र जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल इंटरनेट प्लेटफॉर्म X (पहले ट्वीटर) पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा जैसी योजना, जो गरीबों और मजदूरों की रोजी-रोटी का बड़ा सहारा है, उसका नाम बदलकर गरीबों के घरों के चूल्हे ठंडे करने की कोशिश कर रही है।

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जता चुकी हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि उनकी राज्य सरकार अपनी रोजगार गारंटी योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर ही रखेगी और केंद्र के नाम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगी।