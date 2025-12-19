स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन समाप्त हो गया है। पंजाब किंग्स से रिलीज किए ऑस्ट्रेलियाई बैटर जोश इंग्लिस को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8.20 करोड़ में खरीदा। पंजाब किंग्स ने साल 2025 में इंग्लिस को अपने साथ 2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। अब एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि जोश इंग्लिस ने 2026 सीजन में ज्यादा मैच खेलने को कह दिया है।

अब पंजाब किंग्स को यह जानकर बेहद निराशा हुई है कि जोश इंग्लिस 2026 सीजन में उम्मीद से ज्यादा मैच खेल सकते हैं। पीबीकेएस ने रिटेंशन डेडलाइन के दिन इंग्लिस को रिलीज कर दिया था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज टूर्नामेंट के अधिकांश मैचों में नहीं खेल पाएंगे। पंजाब उस समय अचंभित रह गया जब अनुपलब्ध माने जा रहे इंग्लिस के लिए बोली लगाने की होड़ मच गई। अंत में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8.60 करोड़ रुपये में खरीदा, जो उनके पिछली रकम से 6 करोड़ रुपये अधिक था।

पंजाब किंग्स ने जताई नराजगी क्रिकबज कि एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब किंग्स इस मामले को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से संपर्क करने पर विचार कर रही है। पीबीकेएस अपने उस मजबूत खिलाड़ी को खोने से स्पष्ट रूप से नाखुश है, जिसे उन्होंने पहले कम कीमत पर हासिल किया था और उन्हें लगता है कि यह गलतफहमी का मामला था।

पीबीकेएस के सह-मालिक नेस वाडिया ने इस स्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि इंग्लिस का व्यवहार गैर-पेशेवर था। वाडिया ने खुलासा किया कि इंग्लिस ने अप्रैल में अपनी शादी की योजनाओं के कारण आईपीएल 2026 में न खेल पाने की सूचना फ्रेंचाइजी को रिटेंशन की अंतिम तिथि से ठीक 45 मिनट पहले दी थी।