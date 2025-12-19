Language
    सदमे में पंजाब किंग्‍स! जोश इंग्लिस ने अचानक आईपीएल 2026 में खेलने का समय बढ़ाया, कड़ा एक्‍शन होने की उम्‍मीद

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:50 AM (IST)

    पीबीकेएस ने रिटेंशन डेडलाइन के दिन इंग्लिस को रिलीज कर दिया था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज टूर्नामेंट के अधिकांश म

    Hero Image

    आईपीएल 2025 के दौरान जोश इंग्लिस। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन समाप्त हो गया है। पंजाब किंग्स से रिलीज किए ऑस्ट्रेलियाई बैटर जोश इंग्लिस को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8.20 करोड़ में खरीदा। पंजाब किंग्स ने साल 2025 में इंग्लिस को अपने साथ 2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। अब एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि जोश इंग्लिस ने 2026 सीजन में ज्यादा मैच खेलने को कह दिया है।

    अब पंजाब किंग्स को यह जानकर बेहद निराशा हुई है कि जोश इंग्लिस 2026 सीजन में उम्मीद से ज्यादा मैच खेल सकते हैं। पीबीकेएस ने रिटेंशन डेडलाइन के दिन इंग्लिस को रिलीज कर दिया था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज टूर्नामेंट के अधिकांश मैचों में नहीं खेल पाएंगे। पंजाब उस समय अचंभित रह गया जब अनुपलब्ध माने जा रहे इंग्लिस के लिए बोली लगाने की होड़ मच गई। अंत में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8.60 करोड़ रुपये में खरीदा, जो उनके पिछली रकम से 6 करोड़ रुपये अधिक था।

    पंजाब किंग्स ने जताई नराजगी

    क्रिकबज कि एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब किंग्स इस मामले को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से संपर्क करने पर विचार कर रही है। पीबीकेएस अपने उस मजबूत खिलाड़ी को खोने से स्पष्ट रूप से नाखुश है, जिसे उन्होंने पहले कम कीमत पर हासिल किया था और उन्हें लगता है कि यह गलतफहमी का मामला था।

    पीबीकेएस के सह-मालिक नेस वाडिया ने इस स्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि इंग्लिस का व्यवहार गैर-पेशेवर था। वाडिया ने खुलासा किया कि इंग्लिस ने अप्रैल में अपनी शादी की योजनाओं के कारण आईपीएल 2026 में न खेल पाने की सूचना फ्रेंचाइजी को रिटेंशन की अंतिम तिथि से ठीक 45 मिनट पहले दी थी।

    आखिरी समय में दी जानकारी

    वाडिया ने द हिन्दू से बात करते हुए कहा, 'दुर्भाग्य से, जोश ने हमें आखिरी समय में ही बताया, जो कि बहुत उचित नहीं था क्योंकि वह काफी समय से हमारे साथ था। मुझे लगता है कि सबको पता था कि उन्हें टीम में बनाए रखने का फैसला कब लिया जाएगा और हमें उनसे डेडलाइन से 45 मिनट पहले सूचना मिली कि उनकी शादी हो रही है। उन्होंने कहा कि वह केवल कुछ हफ्तों के लिए, लगभग तीन मैचों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे।

    अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या SRH और LSG को कुछ ऐसा पता है जो PBKS को नहीं पता था? क्योंकि ऑक्शन के दौरान इन दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच बिडिंग वार देखने को मिली थी। दोनों फ्रेंचाइजी जोश इंग्लिस को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। हालांकि, लखनऊ ने बाजी मारी।

    फैंस ने लगाई अटकलें

    सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स दो ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिनके शीर्ष प्रबंधक ऑस्ट्रेलियाई हैं। एसआरएच के पास डेनियल विटोरी और पैट कमिंस हैं, जो राष्ट्रीय टीम के माध्यम से इंग्लिस से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं, एलएसजी में जस्टिन लैंगर और टॉम मूडी क्रिकेट संचालन की देखरेख कर रहे हैं। इससे फैंस के बीच यह अटकलें लगने लगीं कि क्या लैंगर, इंग्लिस के कार्यक्रम और उपलब्धता के बारे में पीबीकेएस के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग से अधिक जानते थे।

