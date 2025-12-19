अमृतसर: धुंध में हॉकर बाप-बेटे से गन पॉइंट पर लूट, पिस्टल दिखाकर छीने पैसे

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में सुबह तड़कसार न्यूजपेपर सेंटर जा रहे हॉकर बाप-बेटे को दो अज्ञात बाइक सवारों ने गन पॉइंट पर लूट लिया। ये पूरी वारदात धुंध के साये में बटाला रोड में विजय नगर की मुर्गी खाने वाली गली में हुई। घटना की शिकायत हॉकर मनोहर शर्मा व शिव ने चौकी विजय नगर में लिखित में दे दी है।

हॉकर मनोहर शर्मा ने पुलिस को जानकारी दी कि वे अपने घर शंभू कॉलोनी से अमृतसर के न्यूजपेपर सेंटर कैरों मार्केट की तरफ आ रहे थे। उनका बेटा शिव एक्टिवा पर था, जबकि वह साइकिल पर साथ-साथ चल रहे थे। सुबह 6 बजे इलाके में पूरी तरह से धुंध थी और 10 मीटर से आगे देखना भी मुश्किल था।