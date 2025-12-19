Language
    अमृतसर: धुंध में हॉकर बाप-बेटे से गन पॉइंट पर लूट, पिस्टल दिखाकर छीने पैसे

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:38 AM (IST)

    अमृतसर में बटाला रोड पर न्यूज़पेपर सेंटर जा रहे हॉकर बाप-बेटे को अज्ञात बाइक सवारों ने गन पॉइंट पर लूट लिया। सुबह 6 बजे हुई इस घटना में, धुंध का फायदा ...और पढ़ें

    न्यूजपेपर हॉकर मनोहर शर्मा अपने व बेटे के साथ हुई लूट की जानकारी देते हुए।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में सुबह तड़कसार न्यूजपेपर सेंटर जा रहे हॉकर बाप-बेटे को दो अज्ञात बाइक सवारों ने गन पॉइंट पर लूट लिया। ये पूरी वारदात धुंध के साये में बटाला रोड में  विजय नगर की मुर्गी खाने वाली गली में हुई। घटना की शिकायत हॉकर मनोहर शर्मा व शिव ने चौकी विजय नगर में लिखित में दे दी है। 

    हॉकर मनोहर शर्मा ने पुलिस को जानकारी दी कि वे अपने घर शंभू कॉलोनी से अमृतसर के न्यूजपेपर सेंटर कैरों मार्केट की तरफ आ रहे थे। उनका बेटा शिव एक्टिवा पर था, जबकि वह साइकिल पर साथ-साथ चल रहे थे। सुबह 6 बजे इलाके में पूरी तरह से धुंध थी और 10 मीटर से आगे देखना भी मुश्किल था। 

    मोटरसाइकिल ने आगे आकर घेरा 

    मनोहर शर्मा व शिव ने बताया कि वे अभी मुर्गी खाने वाली गली में पहुंचे ही थे। तभी मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने शोर डालने का प्रयास किया, तभी एक ने अपनी कमर में रखी पिस्टल निकाल सीधा माथे पर लगा दी। इसके बाद आरोपियों ने उन दोनों की तलाशी ली। आरोपियों का मोटरसाइकिल स्प्लेंडर था और काले रंग का था। अंधेरे के कारण वे मोटरसाइकिल का नंबर देख नहीं पाए। 

    जेब से कैश निकाला, मोबाइल छोड़ गए आरोपी

    आरोपियों ने खुद उनकी जेबों की तलाशी ली। उनकी जेब में सुबह के न्यूज पेपर खरीदने के लिए तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए थे। जिन्हें आरोपी साथ ले गए। आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन भी देखे, लेकिन उन्हें वहीं छोड़ गए। शिव ने बताया कि उनके पर्स में उनके पहचान पत्र व जरूरी कागजात थे, जिन्हें भी आरोपी साथ ले गए हैं।

    बटाला रोड पर बढ़ रही वारदातें

    इलाकानिवासियों ने बताया कि बटाला रोड पर आए दिन लूट की वारदातें देखने को मिल रही हैं। सुबह धुंध व ठंड के कारण सड़कें खाली होती हैं, तभी ये आरोपी वारदात को अंजाम देते हैं। काले रंग का स्प्लेंडर व गन पॉइंट पर लूट करने वाला एक ही गिरोह है, जो लंबे समय से इलाके में सक्रिय है और पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल साबित हो रही है। 

