पटियाला: नशे से युवक की मौत मामले में दो दोस्त गिरफ्तार, भेजे गए जेल

जागरण संवाददाता, पटियाला। पातड़ां अनाज मंडी में नशे से 27 वर्षीय युवक जसप्रीत सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने नामजद किए गए उसके दोनों दोस्तों पवनदीप सिंह व सोनू निवासी हरमन नगर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपितों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इसकी पुष्टि एसआइ कुलवीर सिंह ने की। जसप्रीत का शव 8 दिसंबर की सुबह अनाज मंडी पातड़ां के पब्लिक टायलेट से बरामद हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मृतक की पत्नी के बयानों के आधार पर तकरीबन सात दिन पहले पवनदीप सिंह और सोनू के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शव मिलने के बाद मृतक जसप्रीत सिंह की पत्नी त्रिलोक कौर ने आरोप लगाते हुए बताया था कि पैसों की जरूरत के चलते बीती सात दिसंबर को जसप्रीत ने अपना मोबाइल फ़ोन अपने दोस्त संजीव के पास 1500 रुपये में गिरवी रख दिया था।