    पटियाला: नशे से युवक की मौत मामले में दो दोस्त गिरफ्तार, भेजे गए जेल

    By Prem Verma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:07 AM (IST)

    पातड़ां अनाज मंडी में नशा करने से 27 वर्षीय जसप्रीत सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने नामजद किए गए उसके दोनों दोस्तों पवनदीप सिंह व सोनू को गिरफ्तार क ...और पढ़ें

    पटियाला: नशे से युवक की मौत मामले में दो दोस्त गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पातड़ां अनाज मंडी में नशे से 27 वर्षीय युवक जसप्रीत सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने नामजद किए गए उसके दोनों दोस्तों पवनदीप सिंह व सोनू निवासी हरमन नगर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपितों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इसकी पुष्टि एसआइ कुलवीर सिंह ने की। जसप्रीत का शव 8 दिसंबर की सुबह अनाज मंडी पातड़ां के पब्लिक टायलेट से बरामद हुआ था।

    मृतक की पत्नी के बयानों के आधार पर तकरीबन सात दिन पहले पवनदीप सिंह और सोनू के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शव मिलने के बाद मृतक जसप्रीत सिंह की पत्नी त्रिलोक कौर ने आरोप लगाते हुए बताया था कि पैसों की जरूरत के चलते बीती सात दिसंबर को जसप्रीत ने अपना मोबाइल फ़ोन अपने दोस्त संजीव के पास 1500 रुपये में गिरवी रख दिया था।

    उसी दिन शाम को आरोपित पवनदीप सिंह और सोनू, दोनों निवासी हरमन नगर पातड़ां, जसप्रीत से मिले और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। परिवार का आरोप है कि दोनों ने जसप्रीत को किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने के लिए मजबूर किया। नशा करने के बाद जसप्रीत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद दोनों आरोपित उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई।