पंजाब में घनी धुंध का कहर, उड़ानें और रेल सेवाएं प्रभावित; ऑरेंज अलर्ट जारी
पंजाब के कई जिलों में वीरवार को घनी धुंध छाई रही जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई। धुंध के कारण विमान और रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। मौसम विभाग ने पंजाब में ...और पढ़ें
जागरण टीम, लुधियाना। पंजाब के कई जिलों में वीरवार को घनी धुंध छाई रही। कई जिलों में तो दृश्यता 50 मीटर तो कहीं बेहद ही कम रही। धुंध के कारण विमान व रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं।
वहीं, मौसम विभाग ने पंजाब में शुक्रवार को अति सघन धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वीरवार को जिला बठिंडा में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं एसबीएस नगर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा।
धुंध के कारण श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट अमृतसर पर एअर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई उड़ान पांच घंटे देरी से उतरी। उड़ान सुबह 1:00 बजे के बजाय 5:55 पर आई। इसी तरह से स्पाइसजेट की सुबह 7:50 वाली दुबई उड़ान 11:34 पर आई।
वहीं 9:45 बजे आने वाली शिमला उड़ान, इंडिगो की दोपहर 12:25 बजे वाली कोलकाता उड़ान रद रही। हिंडन से आदमपुर आने वाली फ्लाइट अपने निर्धारित समय दोपहर 2:05 बजे की जगह 2:52 बजे आई। उधर, हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में वीरवार को हल्का हिमपात हुआ है।
