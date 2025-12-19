Language
    धुंध का कहर: सड़क हादसे में एडिशनल एसएचओ की मौत, तबीयत बिगड़ने पर जा रहे थे अमृतसर

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    पंजाब के गुरदासपुर में घनी धुंध के कारण एक सड़क हादसे में एडिशनल एसएचओ की मौत हो गई। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद अमृतसर इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। ...और पढ़ें

    Hero Image

    एडिशनल एसएचओ सुलखन राम की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर । पंजाब में घनी धुंध के कहर के बीच गुरदासपुर जिले के एडिशन एसएचओ की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। हादसा तब हुआ जब उन्हें ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अमृतसर इलाज के लिए एंबुलेंस में लाया जा रहा था।  

    ये सड़क हादसा धारीवाल के गांव सोहल के पास नेशनल हाईवे पर हुआ है। मृतक एडिशनल एसएचओ सुलखन राम थाना धारीवाल में तैनात थे। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह गत वीरवार को भी थाना धारीवाल में एडिशनल एसएचओ सुलखन राम ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई।

    उनकी तबीयत बिगड़ते देख उनके सहकर्मियों ने तुरंत उन्हें गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के चलते परिजनों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अमृतसर रेफर करने का निर्णय लिया। सुलखन राम को एंबुलेंस में अमृतसर लेजाने का निर्णय लिया गया। रात के समय ही परिवार अमृतसर के लिए रवाना हो गया।

    बेटी व ड्राइवर गंभीर घायल हुए

    जब एंबुलेंस अमृतसर की ओर रवाना हुई तो रास्ते में घनी धुंध होने के कारण गांव सोहल के पास नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि एडिशनल एसएचओ सुलखन राम की मौके पर ही मौत हो गई।

    इस दुर्घटना में उनकी बेटी को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। जबकि एंबुलेंस ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है।

    विजिबिलिटी कम होने के कारण हुआ हादसा

    इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी धारीवाल कुलवंत सिंह मान ने बताया कि सुलखन राम की तबीयत थाना परिसर के भीतर ही बिगड़ी थी। जिसके बाद उनका इलाज भी शुरू किया गया। ये हादसा घनी धुंध व कम विजिबिलिटी के कारण हुआ है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पुलिस विभाग सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

