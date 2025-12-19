धुंध का कहर: सड़क हादसे में एडिशनल एसएचओ की मौत, तबीयत बिगड़ने पर जा रहे थे अमृतसर

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर । पंजाब में घनी धुंध के कहर के बीच गुरदासपुर जिले के एडिशन एसएचओ की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। हादसा तब हुआ जब उन्हें ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अमृतसर इलाज के लिए एंबुलेंस में लाया जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये सड़क हादसा धारीवाल के गांव सोहल के पास नेशनल हाईवे पर हुआ है। मृतक एडिशनल एसएचओ सुलखन राम थाना धारीवाल में तैनात थे। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह गत वीरवार को भी थाना धारीवाल में एडिशनल एसएचओ सुलखन राम ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई।