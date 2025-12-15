Language
    घने कोहरे के कारण मिनी बस और कार में टक्कर, युवक घायल

    By Raj Kumar Raju Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    मोगा में हुए हादसे में क्षतिग्रस्त बस।

    जागरण संवाददाता, मोगा । मोगा के धर्मकोट-जोगेवाला मुख्य मार्ग पर गांव बाजेके के समीप सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण एक मिनी बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि मिनी बस में सवार कुछ यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह यात्रियों को लेकर एक मिनी बस धर्मकोट से फतेहगढ़ पंजतूर की ओर जा रही थी। वहीं दूसरी दिशा से एक कार गांव ढोलेवाला की तरफ जा रही थी। जैसे ही दोनों वाहन गांव बाजेके के पास पहुंचे, तभी अचानक घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई और दोनों वाहनों में आमने-सामने टक्कर हो गई।

    हादसे में कार चला रहे युवक बंटी, जो गांव ढोलेवाला का निवासी बताया जा रहा है, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके चेहरे और जबड़े पर गहरी चोटों के निशान हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां उसका इलाज चल रहा है।

    वहीं मिनी बस में सवार कुछ यात्रियों को भी मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।

    हादसे में क्षतिग्रस्त कार। 

    धुंध के कारण नहीं विजिबिलिटी हुई कम

    घटना के प्रत्यक्षदर्शी बलविंदर सिंह, जो हादसे वाली जगह के पास गेहूं के खेत में पानी दे रहे थे, ने बताया कि कार की रफ्तार तेज थी। उन्होंने बताया कि एक ही समय में सड़क पर दो बसें जा रही थीं। कार पहले एक स्कूल बस के पास से निकल गई, लेकिन घने कोहरे के कारण सामने से आ रही दूसरी मिनी बस दिखाई नहीं दी, जिस वजह से टक्कर हो गई।

    हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी गई। एंबुलेंस के पहुंचने के बाद घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

    पुलिस ने जांच की शुरू

    सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सर्दियों में घने कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय धीमी गति रखें और सावधानी बरतें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।