डंकी रूट नेटवर्क पर ईडी की कार्रवाई, 19.13 करोड़ की नकदी, सोना-चांदी बरामद

जागरण संवाददाता, जालंधर। अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने वाले डंकी रूट नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से वीरवार को गई कार्रवाई में करीब 19.13 करोड़ की नकदी, सोना और चांदी बरामद किया है। यह कार्रवाई ईडी जालंधर जोन की ओर से 18 दिसंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ कुल 13 ठिकानों पर की गई। ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4.62 करोड़ नकद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने की ईंटें बरामद कर जब्त की गई हैं।

वहीं हरियाणा में एक प्रमुख डंकी रूट ऑपरेटर के ठिकाने से भी अहम रिकॉर्ड और दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अमेरिका भेजने के बदले उम्मीदवारों से भारी रकम वसूलता था और भुगतान की गारंटी के तौर पर उनके संपत्ति दस्तावेज अपने पास रखता था।