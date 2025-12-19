Language
    डंकी रूट नेटवर्क पर ईडी की कार्रवाई, 19.13 करोड़ की नकदी, सोना-चांदी बरामद

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:08 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डंकी रूट नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19.13 करोड़ की नकदी, सोना और चांदी बरामद की है। यह कार्रवाई पंजाब, हरियाणा और द ...और पढ़ें

    Hero Image

    ईडी की तरफ से रिकवर किया गया कैश।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने वाले डंकी रूट नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से वीरवार को गई कार्रवाई में करीब 19.13 करोड़ की नकदी, सोना और चांदी बरामद किया है।

    यह कार्रवाई ईडी जालंधर जोन की ओर से 18 दिसंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ कुल 13 ठिकानों पर की गई। ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4.62 करोड़ नकद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने की ईंटें बरामद कर जब्त की गई हैं।

    बरामद की गई संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब 19.13 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा डंकी रूट कारोबार से जुड़े अन्य आरोपियों के साथ हुई चैट, लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य भी मिले हैं।

    रेड के दौरान रिकवर किया गया गोल्ड। 

    मोबाइल फोन व जरूरी दस्तावेज रिकवर

    पंजाब में ईडी की कार्रवाई जालंधर में की गई। टीम ने बस स्टैंड के पास स्थित रीची ट्रैवल्स के कार्यालय और जसवंत नगर में ट्रैवल एजेंसी के मालिक के घर पर छापा मारा था। यहां से मोबाइल फोन, दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं।

    वहीं हरियाणा में एक प्रमुख डंकी रूट ऑपरेटर के ठिकाने से भी अहम रिकॉर्ड और दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अमेरिका भेजने के बदले उम्मीदवारों से भारी रकम वसूलता था और भुगतान की गारंटी के तौर पर उनके संपत्ति दस्तावेज अपने पास रखता था।

    मैक्सिको बॉर्डर से भेजा जाता था अमेरिका

    जांच में सामने आया कि एजेंट्स लोगों को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजा करते थे।ईडी अधिकारियों के अनुसार, यह एक संगठित और बहुस्तरीय नेटवर्क है, जिसमें ट्रैवल एजेंट, बिचौलिए, ‘डंकर’ (अवैध रूप से सीमाएं पार कराने वाले), विदेशी संपर्क, हवाला ऑपरेटर और ठहरने-खाने की व्यवस्था करने वाले लोग शामिल थे।

    पंजाब के कई ट्रैवल एजेंट और बिचौलिए इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हुए पाए गए हैं।

    रेड के दौरान रिकवर किया गया कैश। 

    अमेरिका से 330 भारतीय नागरिक हुए थे डिपोर्ट

    यह मामला अमेरिका से 330 भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन से जुड़ा है, जिन्हें अमेरिकी सैन्य कार्गो विमान के जरिए भारत भेजा गया था। जांच में सामने आया था कि इन सभी को अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया गया। इसी आधार पर ईडी ने फरवरी 2025 में जांच शुरू की थी।

    इससे पहले भी ईडी इस मामले में आरोपियों की 5.41 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर चुकी है।

