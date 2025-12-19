जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव: मुक्तसर में शिअद और आप कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, आठ पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, मुक्तसर। मुक्तसर में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यह मारपीट गिद्दड़बाहा के गांव खिड़कियांवाला और मुक्तसर के गांव बधाई में हुई, जिसमें दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने उनके तीन कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर,अपना पक्ष रखते हुए शिअद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बधाई गांव में हुई झड़प का वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

गांव बधाई के मामले में थाना सदर मुक्तसर पुलिस ने शिअद के आठ कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। 'घर में घुसकर किया हमला' पुलिस को दी शिकायत में सुखजिंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह वासी बधाई ने बताया, 'गुरजीत कौर पत्नी गुरतेज सिंह वासी बधाई ने आम आदमी पार्टी की तरफ से ब्लाक समिति का चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी हार हुई। जबकि शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार जीत गया है। मैंने आप को समर्थक दिया था‌। मतगणना के दिन 17 दिसंबर की शाम को शिअद कार्यकर्ताओं की ओर से ट्रैक्टरों के ऊपर स्पीकर लगाकर गांव में हुल्लड़बाजी की जा रही थी‌।

शाम करीब साढ़े छह बजे शिअद से संबंधित जगजीत सिंह पुत्र जगसीर सिंह, महिंदरदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह, मनदीप सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह,भूपिंदर सिंह पुत्र बलजीत सिंह,निशान सिंह पुत्र दर्शन सिंह, गुरविंदर सिंह,बाज सिंह, जगजीत सिंह वासी बधाई मेरे घर में जबरन घुस गए और परिवार पर हमला कर दिया। इस मामले में थानेदार सुखपाल कुमार ने बताया कि कुल आठ आरोपितों को नामजद कर दिया गया है। जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गुंडागर्दी रोकें एसएसपी- AAP वहीं, मुक्तसर से आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने कहा कि जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनाव जीतने के बाद अकाली दल ने गांवों में गुंडागर्दी की है। बधाई गांव में आम आदमी पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई की गई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तरह की गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुक्तसर के एसएसपी इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं।

गिद्दड़बाहा के गांव खिड़कियांवाला मामले में भुट्टीवाला जोन से ब्लाक समिति चुनाव हारे अकाली दल के उम्मीदवार भूपिंदर सिंह भिंदा ने आरोप लगाया कि उनके घर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। उनका कहना है कि मेरे चुनाव हारने के बाद रात में कुछ लोगों ने मेरे घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए और तलवारों से गेट पर हमला किया।