बच्चों के हक पर डाका! सरकारी स्कूल से चोरी हुआ मिड डे मील का राशन, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, मुक्तसर। पंजाब के मुक्तसर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां लंबी थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल से मिड डे मील का राशन चोरी हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्य शिक्षिक जसबीर कौर ने थाना लंबी में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हालांकि, आरोपितों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

पांच बोरी गेंहू और एक बोरी चावल चोरी मुख्य शिक्षिका जसबीर कौर ने पुलिस को बताया कि गांव टप्पा खेड़ा के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों के खाने के लिए मिड डे मील बनाने के लिए राशन रखा हुआ है। 17 दिसंबर की रात को कोई व्यक्ति स्कूल में दाखिल हुआ और पांच बोरी गेंहू व एक बोरी चावल चोरी करके ले गया।