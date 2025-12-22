लुधियाना के शुभम राजस्थान में बनेंगे जज, लिंब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे, चुनौतियों को मात दे हासिल की सफलता

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना के 26 वर्षीय शुभम सिंगला ने अपनी शारीरिक चुनौतियों को मात देकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने 19 दिसंबर को घोषित राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त कर 43वीं रैंक हासिल की और अब वे राजस्थान में सिविल जज के पद पर नियुक्त होंगे।

लिंब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एलजीएमडी) जैसी दुर्लभ और प्रोग्रेसिव बीमारी के कारण तीन साल से व्हीलचेयर पर होते हुए भी शुभम ने पढ़ाई और तैयारी नहीं छोड़ी। शुभम मूल रूप से पटियाला के पातड़ां के हैं और वर्तमान में लुधियाना में रहते हैं।

कोरोना काल में उन्होंने फिर क्लैट क्वालीफाई किया, पर दाखिला न लेकर हिसार से ही पढ़ाई जारी रखी। एलजीएमडी के बढ़ते प्रभाव से तीन साल पहले वे व्हीलचेयर पर आ गए, मगर उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग के सहारे तैयारी जारी रखी, जिससे संस्थान तक आने जाने की दिक्कत से बच गए।

लोग टिप्पणी करते हैं, लेकिन हौंसले बुलंद रखने चाहिए शुभम के मुताबिक समाज में कुछ लोग शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे कमेंट को दिल पर नहीं लिया। वे संयुक्त परिवार में पल बढ़े और बताते हैं कि माता पिता, दादी, भाई बहन सभी ने हर कदम पर उनका साथ दिया और मोटिवेट किया।

वे कहते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का फिलहाल कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन बीमारी को बहाना बनाकर सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। उनका संदेश है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे खुद को अलग या कमतर न समझें, बल्कि मुख्यधारा के छात्रों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में उतरकर खुद को साबित करें।