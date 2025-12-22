चीफ जस्टिस सूर्यकांत का पंजाब दौरा, आदमपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, होशियारपुर के लिए हुए रवाना
चीफ जस्टिस सूर्यकांत पंजाब दौरे पर हैं। जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया, जहां से वे होशियारपुर के लिए रवाना हुए। वे होशियारपुर में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालंधर। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत पंजाब के दौरे पर पहुंचे हैं। सोमवार को वे जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल, पुलिस अधिकारियों और हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट के न्यायाधीशों ने उनका आत्मीय स्वागत किया।
मिली जानकारी के अनुसार उन्हें उन्हें एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। पुलिस बैंड की धुनों के बीच इस रस्म को पूरा किया गया। डीसी अग्रवाल ने फूल देकर उनको सम्मानित किया। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। एयरपोर्ट निरीक्षण के बाद उनका काफिला होशियारपुर रवाना हो गया।
यह भी पढ़ें- पूर्व आईजी अमर सिंह चाहल ने खुद को मारी गोली, साइबर ठगों के झांसे में फंसे, 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला
न्यायिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे चीफ जस्टिस
मिली जानकारी के अनुसार होशियारपुर में चीफ जस्टिस एक दिवसीय न्यायिक सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे हैं। युवाओं में नशा मुक्ति अभियान 'यूथ अगेंस्ट ड्रग्स' का शुभारंभ और जेल सुधार पर चर्चा हो सकती है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों व स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक भी होगी। यह दौरा नशा तस्करी व सुधारात्मक न्याय पर केंद्रित रहने वाला है।
यह भी पढ़ें- एसजीपीसी ने एसआईटी गठन को बताया राजनीतिक कदम, सरकार की दखलअंदाजी अकाल तख्त साहिब को चुनौती
हाल ही में चीफ जस्टिस ने पंजाब जेलों में 11 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का उद्घाटन किया था। जहां 'एम्पावरिंग लाइव्स बिहाइंड बार्स' मिशन के तहत 2500 कैदियों को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। यह पंजाब सरकार व हाईकोर्ट की संयुक्त पहल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।