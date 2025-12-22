चीफ जस्टिस सूर्यकांत का पंजाब दौरा, आदमपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, होशियारपुर के लिए हुए रवाना

जागरण संवाददाता, जालंधर। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत पंजाब के दौरे पर पहुंचे हैं। सोमवार को वे जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल, पुलिस अधिकारियों और हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट के न्यायाधीशों ने उनका आत्मीय स्वागत किया।

