पंजाब सरकार का मास्टरस्ट्रोक, जनवरी से लागू होगी स्वास्थ्य बीमा योजना; आम जनता को होगा ये फायदा

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पिछले दिनों शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थय बीमा योजना जनवरी 2026 से शुरू होगी।

यह जानकारी डीसी पूनमदीप कौर ने मुख्यमंत्री स्वास्थय बीमा से जुड़े सर्वे और दूसरी ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में अलग-अलग अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उक्त योजना के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों समेत हर तबके के लोगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्कीम वोटर कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत पंजाब का कोई भी निवासी अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड दिखाकर यह हेल्थ कार्ड बनवा सकता है। जिससे उसके परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज दिया जाएगा।

उन्होंने सभी एसडीएम और ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए कि जिले का कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति/परिवार इस स्कीम के फ़ायदे से वंचित न रहे।

इस मौके पर एडीसी संदीप मल्होत्रा, एसडीएम फरीदकोट मेजर डा. वरुण कुमार, जीए गुरकिरनदीप सिंह, डॉ. विश्वदीप गोयल, डॉ. सर्वदीप सिंह रोमाना के अलावा अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे।