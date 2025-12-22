एसजीपीसी ने एसआईटी गठन को बताया राजनीतिक कदम, सरकार की दखलअंदाजी अकाल तख्त साहिब को चुनौती

जागरण संवाददाता, अमृतसर । श्री गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े मामले में पंजाब सरकार द्वारा एसआईटी गठित किए जाने का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने विरोध किया है। एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार द्वारा धार्मिक मामलों में दखल देना सिख परंपराओं के खिलाफ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धामी ने कहा कि धार्मिक मामलों में सरकार का दखल देना न केवल अनावश्यक है, बल्कि श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता को सीधी चुनौती है। धार्मिक संस्थाओं के आंतरिक प्रबंधकीय मामलों को राजनीतिक लाभ के लिए उछालना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।