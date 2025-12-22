पूर्व आईजी अमर सिंह चाहल को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली, अस्पताल में दाखिल, एक नोट भी बरामद

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के पटियाला के अर्बन स्टेट इलाके में रहने वाले पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त आईजी अमर सिंह चहल को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने की घटना सामने आई है। गोली लगने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। पुलिस को घटनास्थल से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल नोट पर क्या लिखा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन इसे जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

एसपी सिटी पलविंदर सिंह चीमा ने बताया कि पूर्व आईजी को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मामले को संदिग्ध परिस्थितियों के रूप में देखा जा रहा है और अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।