    पूर्व आईजी अमर सिंह चाहल को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली, अस्पताल में दाखिल, एक नोट भी बरामद

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    पंजाब के पटियाला में पूर्व आईजी अमर सिंह चहल को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को घटना ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूर्व आईजी अमर सिंह चाहल।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के पटियाला के अर्बन स्टेट इलाके में रहने वाले पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त आईजी अमर सिंह चहल को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने की घटना सामने आई है। गोली लगने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। पुलिस को घटनास्थल से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल नोट पर क्या लिखा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन इसे जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

    एसपी सिटी पलविंदर सिंह चीमा ने बताया कि पूर्व आईजी को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मामले को संदिग्ध परिस्थितियों के रूप में देखा जा रहा है और अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

    हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस

    पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, जिसमें आत्महत्या, हादसा या किसी अन्य संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटनास्थल से हथियार बरामद कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं। घर में मौजूद लोगों और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के समय की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।

    कई बड़े पदों पर रह चुके हैं अमर सिंह चाहल

    अमर सिंह चहल पंजाब पुलिस के वरिष्ठ और सम्मानित अधिकारियों में शुमार रहे हैं। अमृतसर में भी वे पुलिस कमिश्नर के पद पर रह चुके हैं। उनके साथ काम कर चुके कई अधिकारी और परिचित इस घटना से स्तब्ध हैं। अस्पताल में भी उनके शुभचिंतकों का आना-जाना लगा हुआ है।

    पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और नोट की जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जरूरत पड़ने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

    पटियाला के अर्बन स्टेट में रहने वाले पूर्व आईजी की गोली लगने से मौत। आईजी की पहचान अमर सिंह चहल के रूप में हुई है, जिनको अर्बन एस्टेट के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। शुरुआती जांच में यह मामला सुसाइड का लग रहा है।

    एसपी सिटी पलविंदर सिंह चीमा ने बताया कि फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है अभी मृत्यु संबंधी डॉक्टर ने पुष्टि नहीं की।