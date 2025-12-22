स्कूल वैन को ओवरटेक करते समय धुंध में विद्यार्थियों से भरा थ्री-व्हीलर दुर्घटनाग्रस्त, टायर के नीचे सिर आने से एक की मौत

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। सोमवार की सुबह घनी धुंध के कारण जीरा क्षेत्र में स्कूली विद्यार्थियों से भरा ऑटो घटनाग्रस्त हो गया। ऑटो से निकल सड़क पर गिरे विद्यार्थी का सिर बस के टायर के नीचे आया, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि, दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना स्कूल वैन को ओवरटेक करते समय हुई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घटना के संबंध में घायल छात्र साहिबान सिंह पुत्र लाला सिंह, निवासी गांव मंसूरवाल कलां ने बताया कि वह सरकारी हाई स्कूल पंडोरी खत्रियां में पढ़ता है। रोजाना की तरह सोमवार सुबह भी गांव सनेर से एक थ्री-व्हीलर चालक करीब 10 स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रहा था।

सुबह के समय इलाके में घनी धुंध थी जिससे सड़क पर दृश्यता काफी कम थी। साहिबान सिंह के अनुसार, मंसूरवाल कलां और पंडोरी खत्रियां के बीच रास्ते में ट्रैफिक अधिक था। इसी दौरान एक स्कूल वैन को ओवरटेक करने की कोशिश में थ्री-व्हीलर चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन टकरा गए।

टक्कर लगते ही थ्री-व्हीलर में बैठे बच्चे सड़क पर गिर पड़े। हादसे के दौरान साहिबान सिंह के अलावा गांव मंसूरवाल कलां के ही नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले गुरविंदर सिंह पुत्र रवि और हसकरण सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह भी नीचे गिर गए।