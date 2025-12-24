एसजीपीसी अध्यक्ष धामी की चेतावनी- श्री अकाल तख्त साहिब से बड़ी बनने की कोशिश न करे सरकार, एकजुट हो सिख पंथ

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के माछीवाड़ा साहिब में आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पहुंच एक बार फिर सरकार को धार्मिक मामलों में दखल ना देने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सिख पंथ पर बड़े हमले हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए पूरे समुदाय को एकजुट होने की आवश्यकता है।

प्रधान धामी ने कहा कि मौजूदा पंजाब सरकार लंबे समय से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों में हल्के रवैये से पेश आ रही है। उन्होंने 328 पावन स्वरूपों की गुमशुदगी के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में बनाई गई कार्रवाई सरकार द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के अधिकार क्षेत्र से ऊपर होने की कोशिश है।