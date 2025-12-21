Language
    संदिग्ध परिस्थितियों में रिटायर्ड आईजी के गनमैन की मौत, नाइट ड्यूटी से घर आकर सोया, सुबह नहीं उठा

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    लुधियाना में संदिग्ध परिस्थितियों में रिटायर्ड आईजी के गनमैन की मौत हो गई। वह नाइट ड्यूटी से घर आकर सोया था और सुबह नहीं उठा। पुलिस मामले की जांच कर र ...और पढ़ें

    Hero Image

    फिलहाल शव को मोर्चरी में जांच के लिए रखवाया गया है। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिस जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रणजीत सिंह के रूप में हुई है। सुबह सबसे पहले उनकी पत्नी देखा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना रविवार सुबह की है। जब मृतक की पत्नी प्रभजोत कौर रणजीत सिंह को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठा। कई बार आवाज देने और हिलाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पत्नी ने शोर मचाया, जिसके बाद अन्य परिजन व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।
    परिजनों ने जब रणजीत सिंह की जांच की तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई। 

    पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की शुरू

    घटना की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। अगली कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। 

    6 साल पहले की थी पुलिस जॉइन

    जानकारी के अनुसार रणजीत सिंह एक रिटायर आईजी के पास बतौर गनमैन तैनात था। शनिवार रात वह ड्यूटी से लौटकर घर आया था और खाना खाने के बाद सो गया। रविवार सुबह उसकी अचानक मौत की खबर से परिवार सदमे में है। रणजीत सिंह करीब छह साल पहले पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। उसके परिवार में पत्नी और एक छोटा बच्चा है।

    पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं। शव के पास से भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। जिसके लिए शुरुआत में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

