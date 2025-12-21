संदिग्ध परिस्थितियों में रिटायर्ड आईजी के गनमैन की मौत, नाइट ड्यूटी से घर आकर सोया, सुबह नहीं उठा

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिस जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रणजीत सिंह के रूप में हुई है। सुबह सबसे पहले उनकी पत्नी देखा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया।

घटना रविवार सुबह की है। जब मृतक की पत्नी प्रभजोत कौर रणजीत सिंह को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठा। कई बार आवाज देने और हिलाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पत्नी ने शोर मचाया, जिसके बाद अन्य परिजन व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

परिजनों ने जब रणजीत सिंह की जांच की तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई।