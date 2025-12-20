पंजाब के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा पर धरना, राज्यभर से लुधियाना पहुंचे टोल-कर्मी, जानें क्यों हो रहा प्रदर्शन…

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के सबसे महंगे लुधियाना के लाडोवाल टोला प्लाजा पर पूरे राज्य के टोल-कर्मियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ है, जिसमें टोल खत्म करने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी।

टोल प्लाजा पर प्रस्तावित सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू किए जाने के विरोध में शनिवार को टोल प्लाजा वर्कर्स यूनियन पंजाब ने आंदोलन शुरू किया। धरने पर बैठे टोल कर्मियों का कहना है कि यदि टोल प्लाजा पर सैटेलाइट सिस्टम लागू कर दिया गया तो देशभर में लगभग दस लाख युवाओं का रोजगार छिन जाएगा।

उनका तर्क है कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद टोल बूथ समाप्त हो जाएंगे, जिससे टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। यूनियन नेताओं ने कहा कि टोल प्लाजा पर काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी निम्न और मध्यम वर्ग से हैं और यही उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र साधन है।