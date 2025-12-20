अमृतसर देहाती पुलिस ने पकड़े हथियार तस्कर, दो ग्लॉक- दो .30 बोर की विदेशी पिस्टलें जब्त
अमृतसर देहाती पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। आरोपियों से चार पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक किलो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहाती पुलिस ने दो आरोपियों को भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस, एक किलो अफीम और 25 ग्राम हेरोइन बरामद की है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखराज सिंह उर्फ जोबन पुत्र अवतार सिंह और जसकरण सिंह पुत्र बूटा सिंह, दोनों निवासी गांव जोन्स मुहार, थाना अजनाला के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो ग्लॉक पिस्टल (9 एमएम), दो पिस्टल (.30 बोर), 20 कारतूस .30 बोर और चार कारतूस 9 एमएम, एक किलो अफीम, 25 ग्राम हेरोइन, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है।
एसएसपी सुहेल मीर आईपीएस के अनुसार एसपी (डी) अदित्य वारियर आईपीएस और डीएसपी (डी) गुरिंदरपाल सिंह के नेतृत्व में स्पेशल सेल की टीम गांव बोपाराए बाज सिंह के पास नए बन रहे पुल के नजदीक नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी।
यह भी पढ़ें- घनी धुंध की आड़ में लूट, एक्टिवा सवार लुटेरों ने दातर दिखा जेब से निकाल लिए पैसे, दहशत में लोग
इसी दौरान गांव खुरमाणिया की ओर से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी।जब पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो उस पर सवार युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को काबू कर लिया।
तलाशी में मिले हथियार
पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान सुखराज सिंह उर्फ जोबन पुत्र अवतार सिंह और जसकरण सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी गांव जोन्स मुहार बताई। जिसके बाद तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ बरामद हुए।
विदेशी पिस्टल मिलने से अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इन्हें सरहद पार से मंगवाया गया है। जिसके बाद पुलिस ने इस ऐंगल से भी जांच को शुरू कर दिया है।
यह भी पढ़ें- अमृतसर में बीजेपी की पहल, चार साहिबजादों- माता गुजरी की शहादत को समर्पित फ्री बस सेवा शुरू
थाना लोपोके में मामला दर्ज
इस संबंध में थाना लोपोके में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 18, 21, 25, 29, 61, 85 और आर्म्स एक्ट की धाराओं 25(8), 54 और 59 BNS के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आगे और पीछे के नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।