अमृतसर देहाती पुलिस ने पकड़े हथियार तस्कर, दो ग्लॉक- दो .30 बोर की विदेशी पिस्टलें जब्त

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहाती पुलिस ने दो आरोपियों को भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस, एक किलो अफीम और 25 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखराज सिंह उर्फ जोबन पुत्र अवतार सिंह और जसकरण सिंह पुत्र बूटा सिंह, दोनों निवासी गांव जोन्स मुहार, थाना अजनाला के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो ग्लॉक पिस्टल (9 एमएम), दो पिस्टल (.30 बोर), 20 कारतूस .30 बोर और चार कारतूस 9 एमएम, एक किलो अफीम, 25 ग्राम हेरोइन, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

एसएसपी सुहेल मीर आईपीएस के अनुसार एसपी (डी) अदित्य वारियर आईपीएस और डीएसपी (डी) गुरिंदरपाल सिंह के नेतृत्व में स्पेशल सेल की टीम गांव बोपाराए बाज सिंह के पास नए बन रहे पुल के नजदीक नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी।