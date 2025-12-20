घनी धुंध की आड़ में लूट, एक्टिवा सवार लुटेरों ने दातर दिखा जेब से निकाल लिए पैसे, दहशत में लोग

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के जालंधर में लगातार पड़ रही घनी धुंध का फायदा उठाकर जालंधर के लम्मा पिंड चौक इलाके में एक्टिवा सवार लुटेरों ने एक युवक से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक लम्मा पिंड निवासी बलजीत कुमार रोज की तरह काम खत्म करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। जब वह अपने मोहल्ले के पास पहुंचे, तभी अचानक घनी धुंध के बीच से एक्टिवा पर सवार दो युवक उनके सामने आ गए। आरोपियों ने चेहरे ढके हुए थे। स्थिति देख वे खुद घबरा गए।