Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घनी धुंध की आड़ में लूट, एक्टिवा सवार लुटेरों ने दातर दिखा जेब से निकाल लिए पैसे, दहशत में लोग

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    जालंधर में घनी धुंध का फायदा उठाकर एक्टिवा सवार लुटेरों ने एक व्यक्ति को दातर दिखाकर उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीड़ित बलजीत कुमार घटना की जानकारी देते हुए।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के जालंधर में लगातार पड़ रही घनी धुंध का फायदा उठाकर जालंधर के लम्मा पिंड चौक इलाके में एक्टिवा सवार लुटेरों ने एक युवक से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक लम्मा पिंड निवासी बलजीत कुमार रोज की तरह काम खत्म करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। जब वह अपने मोहल्ले के पास पहुंचे, तभी अचानक घनी धुंध के बीच से एक्टिवा पर सवार दो युवक उनके सामने आ गए। आरोपियों ने चेहरे ढके हुए थे। स्थिति देख वे खुद घबरा गए।

    इलाके के लोगों का भी कहना है कि कुछ समय से लूट की वारदातों में इजाफा हुआ है। जिससे पूरे इलाके में दहशत है। लोग अकेले व देर शाम-रात घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं। 

    यह भी पढ़ें- अमृतसर में बीजेपी की पहल, चार साहिबजादों- माता गुजरी की शहादत को समर्पित फ्री बस सेवा शुरू

    तेजधार हथियार दिखा चुप रहने का किया इशारा

    पीड़ित बलजीत कुमार ने बताया कि आरोपितों ने उनको घेर लिया और तेजधार हथियार दिखा चुप रहने का इशारा किया। हथियार देख वे भी शांत रहे। आरोपितों ने खुद उनकी जेब में हाथ डाला और करीब पांच हजार रुपए की नकदी और उनका मोबाइल फोन छीन लिया।

    आस-पास गुजरते रहे लोग

    धुंध अधिक होने के कारण आसपास मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाए और लुटेरे मौके से आसानी से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना रामा मंडी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

    पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि लुटेरों की पहचान की जा सके।

    यह भी पढ़ें- Weather Forecast चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री, अभी और घटेगा, छह दिन राहत नहीं, ठंड और कोहरा बढ़ेगा

    सीसीटीवी से मूवमेंट कर रहे ट्रेस

    पुलिस आरोपितों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, ताकि उनकी मूवमेंट का पता चल सके। एक्टिवा की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- घने कोहरे ने दो दोस्तों की ली जान, सिंगल रोड होने के कारण सामने से आ रहा वाहन टकराया