    Weather Forecast चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री, अभी और घटेगा, छह दिन राहत नहीं, ठंड और कोहरा बढ़ेगा

    By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:41 PM (IST)

    चंडीगढ़ में ठंड का प्रकोप जारी है, न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले छह दिनों तक कोई राहत की उम्मीद नहीं है ...और पढ़ें

    Hero Image

    चंडीगढ़ में कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर ने ट्राईसिटी में ठंड बढ़ा दी है। चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 19  और न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब दो डिग्री कम है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की संभावना जताई है, जिससे ठंड और कोहरा बढ़ेगा। फिलहाल छह दिन राहत के आसार नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार निम्न बाउंड्री लेयर, थर्मल इनवर्जन, अधिक आर्द्रता, घनी धुंध और दिन-रात के तापमान में भारी अंतर के कारण प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक बने हुए हैं।

    इसी वजह से वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 268 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। खराब वायु गुणवत्ता के चलते लोग दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं।

    अस्पतालों में बढ़े सांस और आंखों की परेशानी के मामले

    शहर में जहरीली हवा और घनी धुंध के कारण अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों के अनुसार आंखों में जलन, खांसी, सांस फूलना, घबराहट और एलर्जी के मामलों में इजाफा हुआ है।

    बढ़ता प्रदूषण, धूल और बदलता मौसम इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। डाॅक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने, आंखों की सफाई रखने, सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और सांस संबंधी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है।