Weather Forecast चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री, अभी और घटेगा, छह दिन राहत नहीं, ठंड और कोहरा बढ़ेगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर ने ट्राईसिटी में ठंड बढ़ा दी है। चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब दो डिग्री कम है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की संभावना जताई है, जिससे ठंड और कोहरा बढ़ेगा। फिलहाल छह दिन राहत के आसार नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंडीगढ़ में प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार निम्न बाउंड्री लेयर, थर्मल इनवर्जन, अधिक आर्द्रता, घनी धुंध और दिन-रात के तापमान में भारी अंतर के कारण प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक बने हुए हैं।

इसी वजह से वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 268 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। खराब वायु गुणवत्ता के चलते लोग दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं।

अस्पतालों में बढ़े सांस और आंखों की परेशानी के मामले शहर में जहरीली हवा और घनी धुंध के कारण अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों के अनुसार आंखों में जलन, खांसी, सांस फूलना, घबराहट और एलर्जी के मामलों में इजाफा हुआ है।