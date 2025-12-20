अमृतसर में बीजेपी की पहल, चार साहिबजादों- माता गुजरी की शहादत को समर्पित फ्री बस सेवा शुरू
जागरण संवाददाता, अमृतसर। भाजपा नेताओं ने वोटरों तक पहुंच बनाने के लिए चार साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित फ्री बस सेवा शुरू की है। इस कड़ी के तहत 20 से 27 दिसंबर तक श्रद्धालुओं के लिए 15 बसें चलाई गई हैं, जो श्रद्धालुाओं को फतेहगढ़ साहिब तक ले जाएंगी।
बसों की सेवा कर रहे भाजपा नेता अक्षय शर्मा ने बताया कि इस पावन सेवा के अंतर्गत अमृतसर उत्तरी हलके से पहला जत्था अमृतसर से श्री फतेहगढ़ साहिब के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर कुल 15 बसें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं।
शहीदी सभा में भाग ले सकेंगे श्रद्धालु
इस सेवा के माध्यम से अधिक से अधिक संगत बिना किसी असुविधा के फतेहगढ़ साहिब में आयोजित शहीदी सभा में पहुंच सकेगी। हर वर्ष 27 दिसंबर तक पूरा पंजाब शहीदी सप्ताह मनाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए फतेहगढ़ साहिब पहुंचते हैं।
बावजूद इसके, राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की विशेष परिवहन या अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसे हालात में संगत को आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फ्री बस सेवा शुरू की जा रही है, ताकि श्रद्धालु आसानी से फतेहगढ़ साहिब पहुंचकर चार साहिबजादों और माता गुजरी जी की महान कुर्बानी को नमन कर सकें और शहीदी सभा में श्रद्धापूर्वक शामिल हो सकें।
विभिन्न शहीदी स्थलों के दर्शन करवाएंगी बसें
अक्षय ने बताया कि इस बस सेवा के माध्यम से संगत को विभिन्न शहीदी स्थलों और गुरुद्वारों के दर्शन का अवसर मिलेगा। 20 से 27 दिसंबर तक प्रतिदिन अलग-अलग जत्थे अमृतसर साहिब से श्री फतेहगढ़ साहिब के लिए रवाना किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालु सहज रूप से शहीदी सभाओं में शामिल हो सकें।
