घने कोहरे ने दो दोस्तों की ली जान, सिंगल रोड होने के कारण सामने से आ रहा वाहन टकराया

जागरण संवाददाता, बुढलाडा। घने कोहरे के कारण बुढलाडा की कलीपुर रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। मृतक दोनों युवक बोहा कस्बे के रहने वाले थे। यह हादसा शुक्रवार देर रात उस समय हुआ, जब दोनों युवक बुढलाडा से कपड़ों की खरीदारी कर बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाइक सवार युवक जैसे ही कलीपुर गांव के पास पहुंचे, तभी घने कोहरे के कारण उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक दलजीत सिंह को गंभीर हालत में इलाज के लिए हरियाणा के रतिया ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान दलजीत सिंह ने भी दम तोड़ दिया।