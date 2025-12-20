Language
    घने कोहरे ने दो दोस्तों की ली जान, सिंगल रोड होने के कारण सामने से आ रहा वाहन टकराया

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:31 PM (IST)

    बुढलाडा में घने कोहरे के कारण कलीपुर रोड पर हुए दर्दनाक हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों बोहा कस्बे के रहने वाले थे। यह हादसा उस समय हुआ, जब व ...और पढ़ें

    Hero Image

    मृतक दोनों दोस्तों की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, बुढलाडा। घने कोहरे के कारण बुढलाडा की कलीपुर रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। मृतक दोनों युवक बोहा कस्बे के रहने वाले थे। यह हादसा शुक्रवार देर रात उस समय हुआ, जब दोनों युवक बुढलाडा से कपड़ों की खरीदारी कर बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाइक सवार युवक जैसे ही कलीपुर गांव के पास पहुंचे, तभी घने कोहरे के कारण उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक दलजीत सिंह को गंभीर हालत में इलाज के लिए हरियाणा के रतिया ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान दलजीत सिंह ने भी दम तोड़ दिया।

    सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

    बताया जा रहा है कि हादसे का प्रमुख कारण सिंगल रोड है। घनी धुंध होने के कारण सामने से आ रहे वाहन या सड़क की स्थिति का सही अंदाजा नहीं लग पाया, जिससे यह दुर्घटना हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी।

    परिवार में छाया मातम

    दोनों युवाओं की असमय मौत से उनके परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया गया है कि दोनों युवक अविवाहित थे और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटा रहे थे। उनकी मौत से परिवारों को गहरा सदमा पहुंचा है।

    पुलिस ने जांच की शुरू

    घटना की सूचना मिलने के बाद बुढलाडा सदर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। शवों को रात पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस जांच में जुटी है कि ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कोहरे के मौसम में सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके।

