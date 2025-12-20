Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हॉकर को गन पॉइंट पर लूटने वाले नकाबपोश सीसीटीवी में दिखे, एक दिन में 3 से अधिक वारदातें की

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    अमृतसर में गन पॉइंट पर लूट करने वाले नकाबपोश लुटेरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। उन्होंने बटाला रोड पर न्यूज़पेपर हॉकर बाप-बेटे और विजय नगर और टंडन नगर म ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीसीटीवी में बीते दिन टंडन नगर में गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम देते हुए नकाबपोश लुटेरे।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में गन पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इन लुटेरों ने ही बीते दिन सुबह बटाला रोड में मुर्गी खाने वाली गली में न्यूजपेपर हॉकर बाप-बेटे के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनकी हरकत यहीं नहीं रुकी, इन्होंने विजय नगर में 5 नंबर गली और टंडन नगर में भी दो अलग-अलग व्यक्तियों को लूटा। उनकी लूट की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, बीते कुछ दिनो ं से अमृतसर में धुंध की आगोश में हैं। इसी का फायदा उठा ये शरारती तत्व लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, इन आरोपियों ने सिर्फ शुक्रवार ही नहीं, बीते कई दिनों में शहर के विभिन्न हिस्सों में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद अब पुलिस भी इन्हें ट्रेस करने में जुटी गई है। 

    यह भी पढ़ें- पंजाब में कोहरे के कारण हादसों में एडिशनल SHO सहित तीन की मौत, आज भी घनी धुंध का यलो अलर्ट

    1

    पीड़ित न्यूजपेपर हॉकर मनोहर शर्मा। 

    यह भी पढ़ें- जालंधर जिला परिषद चुनाव: किसी को बहुमत नहीं, बसपा बनी किंगमेकर; AAP को सत्ता के लिए गठबंधन जरूरी

    सुबह के समय लोगों को घेर तानते हैं पिस्तौल

    ये आरोपी सुबह धुंध के समय या सुनसान गलियों में अपना शिकार ढूंढते हैं। इनकी तरफ से की जा रही अधिकतर वारदातें सुबह के समय ही ट्रेस हो रही हैं। सुनसान गलियों में आरोपी अकेले या बुजुर्गों को देख घेरते हैं। अगर कोई शोर डालने का प्रयास करे तो ये तुरंत ही अपनी कमर में रखी पिस्टल निकाल तान देते हैं। 

    पीड़ित मनोहर शर्मा व शिव ने भी जानकारी दी कि उन्होंने बचने का प्रयास किया तो आरोपियों ने अपनी पिस्टल निकाल सीधा माथे पर तान दी। 

    काले रंग के स्प्लेंडर में घुमते हैं दोनों नाकाबपोश 

    पुलिस सूत्रों व पीड़ितों के अनुसार ये लुटेरे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर ही घूमते हैं। आरोपियों ने अपने मोटरसाइकिल का नंबर छिपा रखा है। आरोपितों ने अपना चेहरा छिपा रखा है, ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। वहीं, अब पुलिस भी इन आरोपियों की पहचान में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन्हें ट्रेस कर लिया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें- अमृतसर: गैंगस्टर डोनी बल के दो गुर्गे गिरफ्तार, हेरोइन के साथ हथियार बरामद