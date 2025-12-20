हॉकर को गन पॉइंट पर लूटने वाले नकाबपोश सीसीटीवी में दिखे, एक दिन में 3 से अधिक वारदातें की

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में गन पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इन लुटेरों ने ही बीते दिन सुबह बटाला रोड में मुर्गी खाने वाली गली में न्यूजपेपर हॉकर बाप-बेटे के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनकी हरकत यहीं नहीं रुकी, इन्होंने विजय नगर में 5 नंबर गली और टंडन नगर में भी दो अलग-अलग व्यक्तियों को लूटा। उनकी लूट की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है।

दरअसल, बीते कुछ दिनो ं से अमृतसर में धुंध की आगोश में हैं। इसी का फायदा उठा ये शरारती तत्व लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, इन आरोपियों ने सिर्फ शुक्रवार ही नहीं, बीते कई दिनों में शहर के विभिन्न हिस्सों में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद अब पुलिस भी इन्हें ट्रेस करने में जुटी गई है।