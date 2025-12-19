अमृतसर: गैंगस्टर डोनी बल के दो गुर्गे गिरफ्तार, हेरोइन के साथ हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। देहात पुलिस ने विदेश में बैठे कुख्यात गैंग्स्टर डोनी बल के दो गुर्गों को हथियारों और नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से चार विदेशी पिस्तौल, चार मैगजीन, आधा किलो हेरोइन और 24 लाख की ड्रग मनी भी बरामद हुई। एसएसपी सोहेल मलिक ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान मेहता निवासी बलविंदर सिंह और बख्शीश सिंह के रूप में बताई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित हथियारों और नशे की खेप लेकर इलाके में किसी गैंग्स्टर को सप्लाई करने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी करके दोनों को धर लिया। तलाशी में उनसे चार विदेशी पिस्तौल, चार मैगजीन, आधा किलो हेरोइन और 24 लाख की ड्रग मनी बरामद हुई।

पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया है कि उनके विदेश में बैठे गैंग्स्टर डोनी बल के साथ रिश्ते हैं। वह यहां पर डोनी बल के इशारे पर रंगदारी मांगने, गोली चलाने जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस को आरोपितों के कब्जे से मिले तीन मोबाइल से भी कई राज मिले हैं। आरोपित इंटरनेट मीडिया के कई प्लेटफार्म के जरिए डोनी बल से बात कर रहे थे।